La ORA, a deshora en Calp: el ayuntamiento da por hecho que este verano no habrá zona azul

La ORA llega ya irremediablemente tarde. Llega a deshora. A este paso, a la ORA le darán las uvas. El centro urbano de Calp, donde aparcar es en verano complicado, no tendrá en estos meses de máxima ocupación turística zona azul. Sin aparcamiento regulado y sin rotación, los vecinos y turistas lo van a tener muy difícil para aparcar. El comercio, siempre partidario de la rotación de aparcamiento, no podrá convencer a sus clientes de que en Calp aparcar es coser y cantar.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha fallado a favor de la empresa que recurrió el contrato del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública y ha acordado la retroacción del procedimiento para que la mesa de contratación requiera al licitador que justifique la anormalidad de su oferta.

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Calp consideró que la empresa recurrente incurría en presunción de anormalidad ya que los porcentajes de ocupación de la zona azul que incluía su oferta eran muy superiores a los datos de ocupación disponibles y estimaba muy difícil alcanzar las previsiones del licitador. La previsión de ingresos de la mercantil no justificaban económicamente la oferta presentada. El canon anual de licitación propuesto por el Ayuntamiento era de 350.000 euros y la oferta económica de la mercantil era de 575.000 euros.

Cuando el Ayuntamiento rechazó su oferta, la mercantil interpuso recurso ante el TARC que ahora, en su resolución, considera que en el momento que el Ayuntamiento detectó la presunta anormalidad debería haber requerido a la empresa para justificar la viabilidad de su propuesta en un plazo suficiente para su justificación.

Es decir, el TARC no analiza la viabilidad de la oferta si no que considera que no se le dio a la mercantil el trámite de justificación de su oferta, que es un paso necesario cuando el órgano de contratación aprecia que una oferta incurre en presunción de inviabilidad por ser anormalmente baja o en este caso anormalmente alta. Por ello, el TARC admite el recurso y obliga al Ayuntamiento a solicitar a la mercantil que justifique su oferta.

Imposible tener zona azul este verano

El procedimiento de licitación vuelve atrás y el cumplimiento de los plazos administrativos impedirá que la zona azul empiece este verano. El equipo de gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ha recibido el recurso con decepción y ya ha instado a la mesa de contratación a continuar con los trámites para poder licitar lo antes posible.