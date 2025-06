Segundo día de humo en Dénia: sigue activo el incendio del catamarán de lujo

Un incendio complicadísimo. No hay llama. Pero sigue saliendo un humo negrísimo y que podría ser tóxico. El fuego del catamarán de lujo de 21 metros de eslora no se apaga de un día para otro. Los bomberos del Consorcio de Alicante siguen trabajando sin descanso. Lograron, en un primer momento, acotar el fuego y que no se extendiese a otras embarcaciones del varadero del puerto de Dénia. Sofocaron las llamas. Y luego empezó otro trabajo de mucha paciencia. Ir apagando el fuego sin llama, ese que desprende una negrísima humareda.

El Consorcio de Bomberos ha indicado esta mañana que el incendio sigue activo y que la evolución de las labores de extinción es favorable. Podría darse por totalmente apagado durante el día de hoy. Pero es un incendio complejo. Segundo día del incendio y todavía sale bastante humo.

Las complejas labores de extinción / Consorcio de Bomberos de Alicante

Posible humo tóxico

Mientras, la Policía Local ya avisó ayer de que el humo podría ser tóxico y que el viento lo lleva a un lugar u otro de Dénia. Pidió a los vecinos de casas a las que llegue el humo y el olor a chamusquina que cierren las ventanas de sus casas. Ayer, el olor a quemado se percibía en todo el frente litoral de la ciudad.