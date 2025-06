Baño gratis y de 7 a 22 horas: Xàbia se zambulle en su piscina tras más de 20 años de esperarla

Ha costado Dios y ayuda. La piscina climatizada de Xàbia parecía gafada. El ayuntamiento recepcionó las obras hace 15 meses. Pero empezaron a surgir defectos. El gobierno local (PP, CpJ y Vox) y la oposición (PSPV y Compromís) se enzarzaron. La piscina era un charco. El gobierno decía que los fallos eran de calado. La oposición replicaba que no era para tanto y que, si la piscina no se abría, era porque el tripartito no había hecho nada para contratar la gestión. La piscina era un ring. Bueno, lo del boxeo ya llegará.

Xàbia anhelaba la piscina desde hacía más de 20 años. Era una reivindicación histórica. Todos los pueblos inauguraban la suya. Xàbia, el pueblo con más piscinas privadas de la Comunitat (casi 11.500), no tenía una pública. Esa contradicción ha pasado hoy a la historia.

La piscina ha costado 6 millones de euros y se ha inaugurado esta tarde. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha subrayado que esta instalación es de "todos". "Gana el pueblo. Abrirla supone avanzar en bienestar, en promoción del deporte y en salud. Es un sueño cumplido. Ahora lo importante es que tenga un gran uso". Mientras, el director general de Deportes, Luis Cervera, ha subrayado que para un municipio abrir una piscina significa "un antes y un después".

Seguro que el primer usuario que hoy, a las 7 de la mañana, se zambulla en la piscina no conoce su procelosa historia. El Consell de Francisco Camps se comprometió a construirla mientras que el ayuntamiento asumía edificar el Trinquet Municipal. Xàbia cumplió. La Generalitat remoloneó.

Fue con José Chulvi, del PSPV, de alcalde, cuando se desbloqueó esta obra. Hoy ha recordado que acudió a la Generalitat y le exigió al entonces nuevo presidente, a Ximo Puig, que resarciera esta deuda pendiente. En el año 2017, el Consell incluyó en su presupuesto una partida para la piscina de Xàbia. Empezaba la cuenta atrás. Las obras se iniciaron en 2021. Han subido a 6 millones de euros. Tres los ha puesto la Generalitat y los otros tres el ayuntamiento.

Día histórico en Xàbia: abre la piscina climatizada tras más de 20 años de reivindicarla (imágenes) / A. P. F.

El último escollo fue el de las canaletas. Mejor dicho, el de la falta de canaletas. No las había entre las dos piscinas, la grande, de 25 metros, y la pequeña, de 12,5 metros. El agua de una y otra rebosaba y se mezclaba. La alcaldesa aseguró que era un problema sanitario que, hasta que no se resolviera, no se podía abrir la piscina. Las canaletas las ha construido el consistorio. Han costado unos 8.000 euros. Esa obra no ha tocado la estructura de la instalación, lo que hubiera supuesto perder la garantía de la empresa, Vilor Infraestructuras, que ha construido la piscina.

Zambullirse será gratis hasta septiembre. El horario es de 7 de la mañana a 22 horas. Da para hacer muchos largos. Se hace cargo de la gestión la empresa que se encarga de las otras instalaciones municipales. Pone los conserjes, el personal y los socorristas. La alcaldesa ha recordado que la intención del ayuntamiento es que la piscina la gestiona la empresa municipal Amjasa. El portavoz socialista y exalcalde, José Chulvi, ha advertido que el tripartito da tumbos en esta cuestión y hoy dice que licitará la explotación y mañana que la asumirá la empresa municipal. "Lo que queremos es que sea un proceso transparente".

La portavoz de Compromís, Carme Català, ha recalcado que ya era hora que un pueblo con la "excelencia deportiva" de Xàbia tuviera una piscina municipal climatizada.

La piscina ha costado Dios y ayuda. Ya es una realidad. Las plazas para los primeros cursos de natación para niños y niñas se han agotado volando. Se harán cursos también por las tardes. En septiembre, también se ofrecerá natación terapéutica y para mayores. Xàbia se tira, por fin, a la piscina. Y ya no es un chapuzón, sino una zambullida.