Susto en el recibo de basura en Xàbia: el PSOE denuncia que no se ha avisado de la subida y el gobierno local replica que hay una guía publicada

Sí, desde el 1 de enero está en vigor en Xàbia la nueva ordenanza de la tasa de la basura (la que obliga a que el servicio no sea deficitario e impone la máxima de "quien contamina, paga"). Pero en estas cosas a casi todos se les va el santo al cielo. Ahora ha llegado el recibo. Susto. Hay que pagar un pico más. El PSOE ha denunciado que la subida se ha cargado sin avisar. El gobierno local (PP, CpJ y Vox) ha replicado que en la web municipal hay colgada incluso una guía práctica para los contribuyentes en la que se detallan las bonificaciones y se ponen ejemplos de la nueva tasa.

Todos los pueblos están más o menos igual. El "basurazo" o "tasazo" escuece.

El concejal del PSOE de Xàbia Ximo Segarra ha recalcado que "en años anteriores siempre se ha avisado de las campañas de cobro de tasas a través de los diferentes canales de comunicación del ayuntamiento para que vecinos y empresas estuviesen preparados. Este año, ni una palabra. No avisar es una falta de respeto y pone en riesgo la situación económica de aquellas personas que no tuviesen hecha la previsión. Hay que recordar que mucha gente el día 1 no ha cobrado aún. También hay que ponerse en el lugar de los comercios que, a las puertas de la campaña de verano, tendrán que hacer un desembolso muy importante sin haber tenido la oportunidad de prepararse”.

"Falta de empatía"

Para los socialistas, esta manera de actuar demuestra “una grave falta de planificación y empatía por parte del gobierno local, que ha faltado, una vez más, a su obligación de mantener a ciudadanía informada”.

Según Ximo Segarra “es muy sintomático que este gobierno le complique la vida a los vecinos y a las empresas con su falta de comunicación y planificación en lugar de hacerles la vida fácil”.

Mientras, el gobierno local ha asegurado que en la web municipal hay una guía detallada sobre la nueva ordenanza de la tasa de basura. Ha subrayado que se creó específicamente para que los contribuyentes dispusieran de toda la información.