Un talento de la danza: Ona, la joven de 14 años de Benitatxell becada para estudiar en una de las escuelas más prestigiosas del Reino Unido

Es un talento de la danza. De pequeñita, cuando residía con su familia en Cuba, ya demostraba unas dotes excepcionales para la danza clásica. Ona Limonta, una chica de 14 años del Poble Nou de Benitatxell, ha sido admitida en una de las escuelas de más prestigio del Reino Unido, la Tring Park School for the Performing Arts. Además, ha logrado la beca MDS (Music and Dance Scheme), beca que otorga el Gobierno británico y que forma parte de un programa para músicos y bailarines de extraordinaria proyección.

Ona destacó desde muy pronto. Se ha estado formando en grandes escuelas de ballet y con excelentes profesoras y profesores. Asistía a la academia de danza de Patricia Sentí, en Dénia, cuando, con 12 años, se trasladó a Barcelona para estudiar en el Conservatorio Profesional de Danza del Institut de Teatre. Luego ha seguido evolucionando en las escuelas del Royal Ballet School de Londres, l'Accademia teatro alla Scala de Milán, la Royal Danish Ballet School, la English National Ballet School. Además, formó parte del English National Ballet Youth.

Ona y la prestigiosa academia del Reino Unido en la que compaginará sus estudios de danza y de secundaria / Levante-EMV

Después de meses de audiciones, Ona da un paso importantísimo en su sueño de abrise camino en el fascinante y muy exigente mundo de la danza clásica. El próximo mes de septiembre empezará el curso en la Tring Park School. También cursará en esta prestigiosa academia los estudios de secundaria.

Más apoyo para los jóvenes apasionados por la danza

La beca y el hecho de ser admitida en esta escuela significan un reconocimiento al esfuerzo y la perseverancia para convertirse en bailarina profesional. Ona se declara feliz y agradecida. No obstante, reivindica la necesidad de que las instituciones apoyen a niñas y niños que, como ella, quieren dedicarse a la danza clásica y compaginar esa pasión con sus estudios reglados. Jóvenes que destacan en el deporte o en la música no tienen que marcharse tan lejos de casa para seguir aprendiendo. La danza, esa maravillosa disciplina artística, es la cenicienta.

La joven de 14 años de Benitatxell ya empezó a demostrar su talento desde muy pequeña / Levante-EMV

Ona cuenta con el respaldo incondicional de su familia. Podría sentir vértigo (irse con 14 años al Reino Unido es una decisión muy valiente), pero sabe que va a formarse en una academia excelente. Además, se siente muy arropada por los suyos. Ona subraya, de hecho, que su familia siempre ha sido un pilar fundamental.

"Si tienes un sueño, persíguelo, no te cierres las puertas. Hay mucho talento en el mundo, pero cada persona tiene algo que la hace diferente. No dejes de luchar ni de soñar", afirma esta jovencísima y talentosa bailarina.