L'equip de govern de Pego tirarà avant els pressupostos municipals de 2025

El govern de Pego, encapçalat per Enrique Moll, portarà al pròxim ple extraordinari, previst per hui, 7 de juliol, els pressupostos de 2025. Uns comptes que l'executiu tirarà avant després d'arribar a un pre acord amb els partits de l'oposició (Partit Popular i Compromís).

Este pressupost compta amb un 9% més de gasto respecte a les de 2023 i un total de 184.000 euros destinats al capítol d'inversió. Aquest capítol inclou les despeses destinades a l’adquisició o creació de nous equipaments, infraestructures o béns per part de l’Ajuntament.

Es tracta, bàsicament d’inversions per a millorar, en diferents aspectes, al municipi. Destaca, per exemple, l’adquisició i instal·lació de càmares de vigilància en punts estratègics de la localitat. Una actuació, amb un pressupost de 18.000 euros, amb la qual es pretén augmentar i millorar la seguretat al municipi, una demanda tant entre les empreses locals com entre els veïns i veïnes.

Aquest pressupost també compta amb un apartat destinat a la millora de l’accessibilitat de la biblioteca municipal Carmen Alemany Bay. Amb un cost de 15.000 euros s’habilitarà una sala d’estudi oberta al públic 24 hores. Un espai demandat pels i les estudiants del municipi, especialment els i les universitàries, que necessiten un lloc adequat per poder estudiar en període d’examens.

Historia, libros y recuerdos: la magnífica biblioteca Carmen Alemany de Pego (imágenes) / A. P. F.

Una altra de les inversions incloses en este apartat de despeses es destinarà al canvi de màquines del gimnàs de la piscina municipal, un espai que s’ha convertit en un punt neuràlgic de la pràctica de l’esport i exercici físic durant tot l’any, especialment en els mesos d’hivern. Aquesta inversió ascendeix a 8.000 euros que es finançaran el 2025, perquè al 2026 es preveu una altra inversió.

D’altra banda, i fora del capítol d’inversions, en els comptes d'enguany també s'han pressupostat una partida de 100.000 euros per a fer front a la Relació de Llocs de treball (RPT). Una acció necessària per tal que els treballadors i treballadores de l’Ajuntament un instrument tècnic crucial per a l'organització del personal en l'Administració Pública, en establir els requisits necessaris per a cada lloc així com les seues característiques essencials (complements de destí i específics) i les retribucions complementàries. I a més, es destinaran 80.000 euros per a un pla amb el qual fomentar l’ocupació.

Remodelació dels parcs infantils

S'ha augmentat, també, la partida destinada a treballs relacionats amb el manteniment i, d'altra banda, s'ha tramitat una modificació de crèdit del romanent de tresoreria de vora 370.000 euros, on destaquen la remodelació dels parcs infantils de la plaça del Convent així com la reparació de diversos camins del terme municipal i millores en el cementeri.

“Creguem necessari el consens i el treball conjunt amb els partits de l’oposició per a seguir treballant i millorant el nostre poble, i amb les condicions econòmiques actualitzades i que es mereixen”.