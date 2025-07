Lluvia y desbandada en la playa del Arenal de Xàbia y cinco playas cerradas en Dénia por el temporal

Si estos últimos días de ola de calor y sol a plomo los paraguas se utilizaban como sombrillas, hoy ha ocurrido justo lo contrario: las sombrillas han servido para protegerse del chaparroncillo. No es un buen día de playa. Se ha izado por el temporal la bandera roja en la mayor parte de las playas de Dénia y Xàbia. Además, en la playa del Arenal de Xàbia, sobre las 12 horas, ha empezado a llover. No era un aguacero, pero los bañistas no esperaban que el baño les llegara del cielo. Han recogido a toda prisa sus bártulos. Desbandada.

La playa se ha vaciado rápidamente / A. P. F.

En pocos minutos la playa del Arenal se ha vaciado. Los bañistas se han cobijado en los bares. Muchos han cogido el coche y se han vuelto al apartamento o el chalé. Ha habido un poco de retenciones para salir del núcleo del Arenal.

Los bañistas recogen sus bártulos / A. P. F.

La playa se ha vaciado en un periquete. Los socorristas se han evitado un marrón. Siempre es fatigoso pasarse el día avisando a los turistas de que no se pueden bañar dado que hay bandera roja y fuertes mareas. En el Arenal, la resaca es, cuando hay temporal, muy fuerto.

La bandera roja ondea en la mayor parte de las playas de Dénia y Xàbia / A. P. F.

Olas y surfistas

A quienes no les ha molestado la lluvia es a los surfistas. Si hay buenas olas, lo demás no importa. Han aprovechado el primer día de verano de temporal. Estos últimos días el mar era una balsa de aceite. Hoy, desde buena mañana, hay tempestad. Los turistas cambian de planes. Las sombrillas se convierten en paraguas. Y las toallas no son para secarse, sino para taparse.

Las playas que están cerradas en Dénia por el temporal son les Deveses, l'Almadrava, Molins, Bovetes y les Rotes.