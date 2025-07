Una joven declara que sufrió abusos durante diez años de su abuelastro en Xàbia: "Tenía ideas suicidas"

Una joven que denunció haber sufrido abusos sexuales durante diez años por parte de su abuelastro en Xábia ha relatado al tribunal este lunes que sufrió un verdadero infierno y que llegó a tener ideas suicidas "porque no quería que mi familia se rompiera". La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a un hombre acusado de hacer tocamientos a la hijastra de su hijo desde que esta tuvo siete años hasta los 17. El procesado ha negado rotundamente los hechos y sostiene que la joven se lo había inventado todo.

"No sé si es una venganza, ganas de llamar la atención o cuál es el motivo", ha dicho durante el interrogatorio en el que solo ha respondido a las preguntas de su abogada. Desde la defensa se ha deslizado que la joven había sido sorprendida en el colegio, que además era propiedad del acusado, tomando drogas con otras amigas y su puso en marcha un proceso para suspenderlas en el centro escolar. Según explicó, ella estudiaba allí por los trabajadores del colegio tenían derecho a matricular de manera gratuita a un familiar.

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, donde la Fiscalía ha mantenido la petición de doce años de prisión para el acusado por un delito continuado de abuso sexual. En el juicio, además de las versiones contrapuestas de acusado y víctima, también han declarado otras personas del entorno de ambos. El Ministerio Público ha dado total credibilidad al testimonio de la víctima, valorando que había dado datos sobre cómo se habrían producido los abusos.

Los hechos habrían comenzado poco después de la llegada de la niña a España en noviembre de 2010. Hasta entonces había estado viviendo con su padre biológico y ahora empezaba una nueva vida con su madre y su pareja. Según relató los supuestos abusos se habrían producido en casa del acusado, cada vez que se quedaba a solas con él, aprovechando que era frecuente que los padres la dejaran allí mientras estaban en el trabajo. Este habría aprovechado para hacerle tocamientos tanto en la cama, como en el sofá. Otros lugares donde según la víctima se produjeron los abusos fueron en el colegio cuando iba allí al despacho del procesado; así como en un restaurante, donde se sentaba de manera que no pudiera verles nadie. Algunos de estos abusos se habrían producido en presencia de sus dos hermanos, porque entonces eran demasiado pequeños para saber lo que estaba pasando. Uno llegó con trece meses a España y el otro nació en aquellos años.

Protección a la víctima

La joven ha declarado protegida por un biombo para no tener contacto visual con el acusado. Las personas de su entorno han estado aisladas dentro del edificio para evitar otros encuentros desagradables. En numerosas ocasiones, la declaración se ha interrumpido porque la víctima ha empezado a llorar al recordar lo ocurrido, ante lo que la sala ha tratado de tranquilizarla y decirle que se tomara su tiempo. De todas maneras, la vista se ha desarrollado sin ningún tipo de incidentes.

Según el relato de la víctima, los supuestos abusos fueron a más, llegando a intentar penetrarla. Durante el confinamiento pasaba largas estancias en casa del acusado. "Como asistía a las clases por videollamada, él no se atrevía a tocarme", explicó. Por ese motivo, cuando le quitaron el móvil porque pasaba mucho tiempo conectada, "me dio un ataque de pánico, porque era la forma en que me sentía a salvo", dijo. Según su relato, en aquellos años empezó a beber mucho y a consumir sustancias porque era la forma de olvidarse de lo que estaba sufriendo. Aunque dijo que era también una manera de hacerse daño a sí misma y expresar ideas suicidas. La joven aseguró que se lo contó todo a su mejor amiga del colegio y fue así como se inició el proceso que acabó con la denuncia que puso en marcha el proceso.