Lección de anatomía en Calp: ¿Un pulmón por un riñón?

Lección de anatomía en Calp. El pulmón verde puede costarle un riñón al pueblo. Es un sacrificio asumible. Pero en estas cosas del urbanismo nunca se sabe. El ayuntamiento de Calp ya ha escarmentado en más de una ocasión por "estirar més el braç que la màniga". El gobierno de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís) aprobó ayer en el pleno iniciar los trámites para recalificar como zona verde y suelo dotacional los más de 300.000 metros cuadrados hasta ahora urbanizables de Garduix I y II, Pla Feliu I y II y Ràfol I y II. Ese paso es lo fácil. El nudo en la garganta lo puede provocar la expropiación. El tripartito está convencido de que pagará los terrenos a precio de rústico, es decir, a 5,37 euros el metro cuadrado. La operación no le supondría al ayuntamiento más de dos millones de euros. Llega lo complicado: la "anatomía de una expropiación". La oposición (PP y Defendamos Calpe) tiene claro que los propietarios plantarán cara judicial.

El gobierno local esgrime informes que concluyen que estos terrenos urbanizables en el PGOU de 1998 se pueden desclasificar y considerar rústicos ya que no se han programado en 27 años.

Una vez aprobado el inicio de la tramitación en el pleno, el procedimiento se traslada a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, órgano al que corresponde continuar con la tramitación. El tripartito asegura que el acuerdo de ayer en el pleno es histórico y el mayor logro de la legislatura. Lo celebró con una foto de equipo.

El equipo de gobierno de Calp, tras el pleno de ayer / Levante-EMV

El ayuntamiento pretende adquirir los terrenos compensando económicamente a los propietarios por expropiación atendiendo a la su naturaleza de suelo rústico, es decir que en el momento de indemnizar a los propietarios se valore el suelo tal y como está y no por los derechos urbanísticos que no se han llegado a materializar. Los informes técnicos valoran el metro cuadrado a 5’37 euros.

"Un experimento"

El concejal de Defendamos Calpe, Toni Tur, afirmó que “tenemos muchas dudas sobre este punto por sus cambios de criterio, nosotros defendemos una desclasificación a rústico, he mirado jurisprudencia de casos similares y esto me parece un experimento o una foto que puede acabar perjudicando a los calpinos en el futuro”.

Por su parte el portavoz del grupo popular, Miguel Crespo, puso en duda el procedimiento al señalar que “se propone pagar a 5’37 euros el m², esta acción no tiene garantía jurídica para el Ayuntamiento y puede comprometer jurídicamente al municipio, existen diferentes opciones para obtener suelo dotacional y respetar los derechos de los propietarios, no nos constan reuniones o negociaciones con los propietarios. No sabemos si con anterioridad se ha hecho en este Ayuntamiento una expropiación forzosa, el PP considera necesario conseguir suelo dotacional y proteger zonas verdes pero también salvaguardar los derechos de los propietarios”.

El portavoz del grupo socialista, Guillermo Sendra, indicó que “la oposición utiliza argumentos distintos que ya han sido refutados, lo que pasa es que les va a resultar difícil retratarse ante la ciudadanía, esto no es una batalla ecológica, es una batalla de justicia social, estamos ante una propuesta única y valiente que beneficia a toda la ciudad, tienen la oportunidad de demostrar que no estamos aquí para seguir consignas políticas sino para para pensar en el pueblo”.

Sendra explicó las tres opciones en este punto “la desclasificación a través de la expropiación para obtener terrenos que se dediquen a colegios, hospitales o zonas deportivas, la de conservar el suelo como rústico en manos de los propietarios para que se puedan construir chalés en parcelas de 10.000 m2 y perder suelo dotacional o permitir que los propietarios hagan lo que quieran”.

Ximo Perles, portavoz del gobierno y de Compromís, intervino señalando que “pocas veces como hoy los legítimos representantes de la soberanía popular toman una decisión tan fiel al mandato de la ciudadanía”. Además, explicó que “gran parte de este suelo fue adquirido por los propietarios en 1997, justo un año antes de que se aprobara el Plan General del 98, es decir, un año antes de que pasara de rústico a urbanizable”. Perles también recordó que “ya se pagó a precio de rústico el suelo del antiguo recinto ferial aún habiendo allí accesos, canaletas y vallado”.

El concejal de Territorio, Juan Manuel del Pino, incidió en que “no tenemos ánimo de ir contra nadie. Se trata de unos terrenos que llevan 30 años sin programar, en este tiempo Calp y el mundo han cambiado. Hoy hay otra sensibilidad. Ya hay planes importantes que hay que desarrollar como Benicolada, el Saladar, Buenavista. Calp no ha parado de crecer”. El edil explicó que se ha intentado llegar a acuerdos con los propietarios sin resultado y anunció que se inicia ahora una tramitación que aún puede tardar años.

La alcaldesa, Ana Sala, cerró el debate señalando que “esta es una decisión valiente, yo no tengo mochilas ni hipotecas, no tengo que atender instrucciones de otros como ustedes que siguen la voz de su amo, los propietarios recurriran para discutir el precio del metro, no tenemos nada en contra de los propietarios pero después de seis años de reuniones y negociaciones esta es la mejor medida”.

Subvención AEMCO

Fuera del orden del día, se aprobó una modificación de crédito para conceder una subvención nominativa a AEMCO por valor de 18.900 euros con el fin de que la asociación de comerciantes pueda gestionar tickets de aparcamiento entre sus clientes o poner en marcha promociones o campañas que pemitan paliar la falta de estacionamiento limitado.

Los grupos de la oposición se abstuvieron al no haber tenido acceso previo al expediente y al considerar que la falta de previsión por parte del gobierno va a costar dinero al ciudadano.