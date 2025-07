No es "trenet" para mayores: los jubilados, sin la bonificación a la que tienen derecho en la Granadella de Xàbia

Las bases lo dejan claro. La empresa concesionaria del "trenet" (en realidad es una guagua) de la cala Granadella de Xàbia debe aplicar una tarifa reducida a los menores de 13 años y a los jubilados, pensionistas y familias numerosas. Mientras, los niños y niñas menores de 3 años viajan gratis. Eso sobre el papel. Pero la realidad es muy distinta. Los jubilados pagan el mismo billete que los adultos: 5 euros el viaje de ida y vuelta. En el panel de precios, solo figura una tarifa distinta a esa, la de los menores (hasta 13 años). Pagan la mitad.

Un vecino ha advertido en una instancia presentada en el ayuntamiento que la empresa está incumpliendo la obligación de bonificar el billete a los jubilados. Tras cerciorarse de que no se estaba aplicando este descuento, acudió a hablar con los trabajadores que expenden los tiques en el aparcamiento de la Guàrdia del que sale la guagua de la Granadella. Le dijeron que solo había descuento para los menores. No obstante, este vecino consultó la web oficial del ayuntamiento y también las bases de esta concesión y comprobó que los jubilados tienen derecho a que se les bonifique el billete. Advierte, además, que el panel situado en la parada, al indicar solo dos precios, el de 5 euros para los adultos y el de 2,5 euros para los menores, "induce a error". Quienes tienen derecho al precio reducido no lo saben y apoquinan sin rechistar.

Este vecino presentó la instancia el pasado 25 de junio. No ha obtenido respuesta.

Las bonificaciones, un derecho

El transporte público ha aliviado mucho la masificación de coches que sufre la Granadella (hay otras medidas: la barrera y la "tasa antimasificación" de pagar 9 euros por aparcar). La guagua serpentea por una carretera pintoresca. Los bañistas se olvidan del coche y pueden recrearse en el paisaje. Pero los servicios municipales también deben ser sociales. Las bonificaciones a los mayores son una obligación de las administraciones y de las concesionaria y un derecho para este colectivo.