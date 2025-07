Los dos acusados de usurpar clientes a una inmobiliaria de chalés de lujo de Xàbia no se libran de pagar la fianza de 1,9 millones

Pagar una fianza de 1,9 millones de euros duele, y duele mucho. Pero a los dos acusados de "birlar" clientes y proyectos a la inmobiliaria de Xàbia de chalés de lujo para la que trabajaban no les queda otra. La jueza de Dénia que instruye esta causa ha rechazado el recurso que han presentado Oliver V. y Maeva V. y ha confirmado el auto del pasado 5 de febrero de apertura de juicio oral. Los acusados deben rascarse el bolsillo. Además, se enfrentan a los delitos de estafa con abuso de relaciones personales y de revelación de secretos de empresa en provecho propio. El Fiscal pide para cada uno de los acusados dos años de prisión por el delito de estafa y 6 meses por el delito de revelación de secretos empresariales.

Los procesados habían alegado que la fianza (1.750.000 euros que debían abonar conjuntamente y 35.013 que tenía que depositar Maeva y 105.821 Oliver) suponía su "muerte económica". En el recurso, pidieron que se rebajara a 100.000 euros.

La fiscal y la jueza han ratificado que las cantidades impuestas en un primer momento son proporcionadas. Mientras, la inmobiliaria para la que trabajaban y que los denunció tras descubrir que le estaban usurpando clientes y proyectos calificó de "ridícula" la pretensión de los encausados de eludir depositar los 1,9 millones. Sostiene que el prejuicio causado a la inmobiliaria puso en peligro su supervivencia, dado que le provocaron una merma de facturación de 15 millones de euros y "un perjuicio que superaría con creces los tres millones".

Una empresa para "desviar" compradores de chalés de lujo

Los dos acusados fundaron la empresa Koch y Varlet Luxury Realtors, dedicada también al segmento de los chalés de lujo, mientras seguían trabajando para Miralbó Urbana, la mercantil que los ha denunciado. Habián firmado cláusulas de confidencialidad y de confianza absoluta con el gerente de la inmobiliaria que los tenía contratados. Tenían acceso a la información secreta y sensible de la empresa: el "know how", las bases de datos, los contactos, los clientes y la estrategia empresarial. Miralbó Urbana señala en su denuncia que se dedicaron, "con ánimo de obtener beneficio patrimonial ilícito, a vaciar parte de los correos electrónicos, llevándose información de clientes y proyectos".

La inmobiliaria advierte que los acusados, pese a tener un contrato laboral y de cobrar de esta mercantil, "se dedicaron única y exclusivamente a trabajar para sus intereses y su nueva empresa". Esa situación se habría prolongado durante año y medio. La inmobiliaria afirma tener acreditado que le "levantaron" dos clientes y le hicieron perder otros compradores potenciales de chalés de lujo que "desviaban" a la nueva empresa que habían creado.