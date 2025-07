Benitatxell recupera la nit del rock amb el concert d’Auxili en les festes patronals en honor a Santa Maria Magdalena

L’esperit festiu es sent ja al Poble Nou de Benitatxell. El municipi es prepara per a viure les seues festes en honor a la patrona Santa María Magdalena. Arrancaran el dijous 17 de juliol amb l’adorn de carrers i balcons i la mostra de ball de les escoles del Club Multiesport i l’Escola de Música i Dansa. Per a l’adorn de carrers i balcons, si es desitja tallar el vial per a fer el muntatge es pot escriure un correu a carrers@elpoblenoudebenitatxell.com .

El divendres 18 es presentarà el llibre del catedràtic Wilson Ferrús Peris ‘Repressió ideològica, administrativa i professionals en temps de pau: el cas del Poble Nou de Benitatxell’, X Premi d’Investigació Puig Llorença. També s’entregaran els premis del Concurs de Microrrelats ‘Un poble que escriu i viu’. A continuació, menuts i joves tindran una cita a la plaça de les Pesqueres amb un sopar de cabasset organitzat pel Consell de la Infància i l’Adolescència i l’àrea de Joventut. Hi haurà karaoke i DJ, al qual se li podran fer peticions de cançons. A més, dijous i divendres tindran lloc les finals del II Torneig de Festes de pàdel.

La presentació dels festers 2025 ‘L’Empeltà’, que enguany s’avança per qüestions de calendari, i l'actuació de l'orquestra La Pato el dissabte 19 de juliol destaparan una programació intensa en la qual no faltaran les orquestres, partides de pilota valenciana, mascletades, paelles gegants, sopars populars, activitats infantils, actuacions de DJ i festejos taurins, entre altres.

El diumenge 20 de juliol s’iniciaran els bous al carrer. A més, hi haurà sopar de cabasset als carrers Major i la Pau, el monòleg d’Oscar Tramoyeres i DJ. El dilluns 21, el Poble Nou recupera la mítica nit dels concerts de Rock amb l’actuació d’Auxili, als qui seguirà el DJ Plan B.

El dimarts 22 de juliol, dia de la patrona Santa María Magdalena, serà el dia més formal amb volteig de campanes, cercaviles, missa, bombardeig aeri i processó. El dia gran de la patrona finalitzarà amb una gran mascletà pirodigital vertical, la qual, des de l’èxit de fa uns anys, s’ha convertit en un acte fixe del programa. Després hi haurà nit de ball amb l’orquestra La Fiesta.

El cartel de las fiestas / Levante-EMV

Sant Roc i Sant Cristòfol

El dimecres 23 de juliol, dia de Sant Roc, hi haurà despertà, cercavila, missa, paella gegant per a tot el poble, bous, sopar popular al carrer i l’actuació de Toni Catalá. El dijous 24, dia de Sant Cristòfol, serà un dia intens replet d’activitats. Arrancarà amb despertada, cercavila i missa. També tindrà lloc el Parc d’activitats de Seguretat Viària a càrrec de la UFEB (Unitat Formadors Escolars Benitatxell) per als més menuts i menudes. A mig dia, el carrer s’omplirà de germanor amb el tradicional concurs de fideuà i allioli amb premis de 100, 75 i 50 euros a les millors fideuaes, i 50, 30 i 20 euros al millor allioli. Per la vesprada, seguirà el Canta cartons organitzat per la Penya el Niu i la festa de l’espuma. I per la nit, es celebrarà la desfilada de Carrosses i la discomòbil Falkata on Tour.

Els xiquets i xiquetes seran protagonistes el divendres 25 amb el parc infantil, mentre els festers i festeres tenen cercavila i missa. A la vesprada hi haurà partida de pilota valenciana a l’avinguda de València, i els actes religiosos ocuparan eixa mateixa vesprada amb la solemne processó en honor a Sant Jaume. A la nit s’oferirà l’espectacle musical ‘The Time’ i es presentaran els festers i festeres de les festes de 2026. A les 2:00h hi haurà discomòbil.

Un dels dies més esperats arribarà el dissabte 26 de juliol amb el Dia de les Quintades. Pel matí hi haurà despertada, bou mecànic, inflables i wipe-out i, a partir de les 13:00h, es concentraran les Quintades al carrer la Pau. Per la vesprada actuarà l'orquestra Monaco Party,

Entre diumenge 27 i dimarts 29 de juliol, els festejos taurins i els sopars al carrer coparan la programació. El diumenge els festers repartiran papes i cervesa per les taules, el dilluns hi haurà ‘Cocà’ i el dimarts coca maria i mistela. El Correfocs a càrrec de la Colla de Dimonis de Mislata posarà el fermall final a les festes el dimarts 29 a les 00:00 hores.