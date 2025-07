Ondara es prepara per a unes Festes de Sant Jaume 2025 inoblidables

Del 18 al 26 de juliol, Ondara es vestirà de festa per celebrar Sant Jaume 2025. Amb un programa carregat d’activitats per a grans i menuts, la Quintà 2025 «La Comboià» serà l’encarregada d’encendre la metxa d’unes festes que prometen ser inoblidables, amb 87 penyes inscrites (dos noves). Començaran el divendres 18 amb els tradicionals sopars populars, el pregó, espectacle pirotècnic, entrada de bous, i l’orquestra La Pato. Durant tota la setmana hi haurà activitats infantils, partides de pilota valenciana, discomòbils, revetles i molt més. Destaquen també les nits de bous, el concurs de paelles, i la Nit de Rock.

El 26 de juliol, dia de Santa Anna, es tancaran les festes amb parc aquàtic, missa, visita a la residència, i el desafiament de ramaderies La Paloma i Benavent. A més, la pedania de Pamis també tindrà el seu cap de setmana festiu el 2 i 3 d’agost, amb parc aquàtic, concurs de paelles, festa de l’escuma i revetlles.

L’alcalde, José Ramiro, i el regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, agraïxen la col·laboració dels col·lectius que participen en l’organització de les Festes Populars de Sant Jaume, i també als treballadors municipals. A més, José Ramiro valora de tots els col·laboradors la seua inestimable aportació. En quant a la portada del llibre de Sant Jaume 2025, ha estat realitzada per l’artista local Hugo Giner.

Novetats

Miguel Gomis destaca, entre les principals novetats, que les festes comptaran amb dos dies dedicats a les quintes: el dijous 24 de juliol, per a les quintes infantils (nascuts des de 2009), amb activitats com pistes lliscants, desfilada i entrada a la plaça de bous i el concert de Ramonets; i el divendres 25 de juliol, Dia de Sant Jaume, amb la tradicional entrada de penyes i quintes, cercavila, solta de jònecs i orquestra Monaco Party. Eixe matí també hi haurà pistes lliscants (per a públic adult). També cal ressaltar com a novetat per al Dia de Sant Jaume el sopar en la Plaça Major de les quintes que celebren aniversaris.

Programa taurí

Com ja és tradicional els actes taurins seran un dels principals centres d’atenció. El programa d’enguany comptarà amb 32 actes, una xifra de rècord. Un dels principals esdeveniments serà el Concurs de Retalladors, que se celebrarà el diumenge 20 de juliol a les 20 hores, amb bous de la ramaderia Benavent. Gomis destaca que com a novetat enguany participaran dos dones com a col·laboradores voluntàries en els actes taurins.

Actuacions musicals

Novament, es torna a apostar per oferir concerts al Moll del Prado. Els concerts de Rock&Moll es realitzaran tots els dies de les festes, a excepció del 24 de juliol, i s’oferirà un estil de música variat. El 19 de juliol, actuarà Lol i Pop; el 20 de juliol, Perversió; el 21 de juliol, Blat; el 22 de juliol, Spicy Cherries, el 23 de juliol, Malecón; el 25 de juliol, Jean Jass; i el 26 de juliol, Radio Players.

La Nit de Rock serà el 22 de juliol, protagonitzada pel grup Diàspora; dos grups valencians afectats per la dana, Sujeto K i l’Espurna; i Va de Rock DJ. D’altra banda, les revetlles i discomòbils oferiran nits de festa fins a la matinada. El 18 de juliol, serà l’orquestra La Pato. L’endemà, l’orquestra Titànic i discomòbil. La festa continuarà el 20 amb discomòbil, i el 21 amb un concurs de karaoke organitzat per la penya La Desigualà. Dijous 24, La Otra Oreja;i divendres 25, l’orquestra Monaco Party. El dia 26 La Tribu posarà el punt final a les revetlles.

Altres actes

El regidor del Major, Jordi Ruíz-Orejón, assenyala que per a la gent gran se celebrarà l’actuació de Tribut a Rocío Dúrcal amb mariachis, el 23 de juliol. Des de les 22 hores es disposaran taules i cadires per sopar de cabasset.

D’altra banda, destaquen les activitats per al públic infantil i familiar. La principal novetat serà la celebració, el 24 de juliol, del Dia per les Xiquetes i Xiquets. El tècnic de Joventut, Pedro Gil, detalla que s’ha preparat una programació pensada per als més menuts, amb activitats lúdiques, esportives i musicals. Espais com la plaça del Convent, l’edifici del Prado, la piscina municipal i la plaça de bous es convertiran en escenaris de diversió per a xiquets i xiquetes.

Les Festes de Sant Jaume 2025 d’Ondara tornen a apostar per l’humor i la creativitat amb una nova edició del ja mític Ral·li Humorístic. Organitzat per la penya La Desigualà, tindrà lloc el 20 de juliol a les 23.30 hores. Amb el lema provocador «Ondara, tens por a la mort?», la temàtica d’enguany gira entorn d’una gran aventura pirata.

En l’apartat esportiu, el regidor d’Esports, Jordi Ruiz, destaca les dos partides de professionals de pilota valenciana d’escala i corda, el 19 i 26 de juliol, al Trinquet Municipal d’Ondara. Les partides del Torneig de Penyes i Quintes de Pilota es disputaran en tres jornades (23, 24 i 26 de juliol). Com a novetat, enguany també es faran partides de pilota infantils, el 21 de juliol. Jordi Ruiz també avança que se celebrarà la segona edició del Torneig de Futbolí, els dies 20 i 22 de juliol.