Xàbia no obliga a la empresa del "trenet" de la Granadella a bonificar a los jubilados

Los jubilados pagan como cualquier hijo de vecino. Que la empresa concesionaria del "trenet" lanzadera a la cala de la Granadella de Xàbia no bonifique el billete a los jubilados y pensionistas no es un incumplimiento del contrato. El pliego de este servicio público no obliga a la concesionaria a aplicar descuentos a las personas mayores. Solo hay dos tarifas, la de adultos, de 5 euros el viaje de ida y vuelta, y la de los menores, que es de 2,5 euros.

La concejalía de Playas ha señalado que el otro tren turístico, el que hace paradas en el Puerto, el Arenal y el Centro Histórico, tiene un pliego distinto y sí recoge bonificaciones para los jubilados, pensionistas y familias numerosas. Pero las bases del "trenet" de la Granadella "no establecen en ningún momento la obligación para la empresa adjudicataria de ofrecer bonificaciones a las personas jubiladas". "No es un requisito exigido por la administración, sino una opción voluntaria que las empresas licitadoras pueden incluir como mejora en sus propuestas, sin que ello condicione la adjudicación del contrato", precisa el departamento de Playas.

Este diario se hizo eco de la queja de un vecino al no aplicar la empresa del "trenet" de la cala de la Granadella bonificaciones a jubilados. Este vecino presentó una queja en el registro de entrada del ayuntamiento. Subrayó que en la web municipal sí se especificaba que los mayores tenían descuentos.

La empresa, eximida

Ahora queda claro que la empresa está eximida de bonificar el billete a los jubilados. Esta polémica ha sacado a la luz una situación bastante anómala. Este "trenet" no deja de ser un servicio de transporte público y lo normal es que los mayores tengan descuentos. Además, es una contradicción que el "trenet" turístico que conecta los tres núcleos sí tenga la obligación recogida en el pliego de bonificar a jubilados, pensionistas y familias numerosas y este otro, el de la Granadella, está exonerado de aplicar tarifas sociales.