"A boqueta nit": Cultura i literatura a Orba

Les jornades culturals organitzades per l'Ajuntament d'Orba en l'Ermita del Santissim Crist de l’agonia d’ Orbeta “A Boqueta nit” van ser inagurades pel Club de Lectura del poble amb l'exposició i comentari del llibre “La memòria de les ones", de l'escriptora de la Marina Alta, nascuda en Xàbia, Pepa Guardiola; va ser un acte entranyable per comptar amb la presència de l'autora i per l'assistència dels veïns que van voler conéixer el Club de Lectura, en la jornada de portes obertes. Els orbers vam tindre l'honor de poder intercanviar opinions, de poder atendre aclariments i de conéixer esta obra literària un poc més en profunditat. Poques presentacions necessita Pepa Guardiola, per la seva rellevància com a escriptora prolífica de contes, premiada innombrablement a nivell nacional i del Pais Valencià, pel seu activisme en el feminisme des de principis dels anys setanta i per la seva persistència en l'ensenyament i arrelament de la nostra llengua.

Els clubs de lectura de la Marina Alta hauríem de promoure els nostres escriptors i donar-los a conéixer, no per la proximitat sinó per la seua projecció a nivell nacional, de pais i de comarca, per la seva provada qualitat literària, per la seva dedicació en l'ensenyament, per la seva reconeguda cultura i nombrosa obra. Va ser un plaer compartir “A boqueta de nit” amb Pepa Guardiola. Gràcies.