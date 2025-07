Salaris de 1.500 euros i lloguers de 1.200: i com s'independitzen els jóvens a Dénia?

L’Ajuntament de Dénia ha signat un conveni de col·laboració amb el sindicat CC OO Alacantí-Marines per a la posada en marxa d’un servei gratuït d’assessorament sociolaboral dirigit a les persones joves i en risc d’exclusió del municipi. El regidor de Joventut, Valen Alcalà, ha presentat hui el servei acompanyat per María Cuevas Garcés, secretària de Joventut, Acció Sindical i Formació, i Francisco García Alcaraz, secretari de Relacions Institucionals i Polítiques lingüístiques. Alcalà ha indicat que la iniciativa “respon a una demanda històrica del jovent de Dénia” i se suma a algunes altres que ja han sorgit d’esta col·laboració amb el sindicat, com va ser el cicle de formació sindical d’autodefensa laboral posat en marxa el mes de juny passat.

L’assessorament es farà cada dos dimecres, a partir del 30 de juliol, alternant matins i vesprades per a facilitar la participació. L’horari d’atenció és de 10.30 a 14.30 hores i de 15 a 18.30 hores. Per accedir-hi, tan sols cal cridar al telèfon de Joventut (96 642 37 00) i reservar cita. El regidor de Joventut ha assenyalat en, en base a la demanda, no es descarta ampliar el nombre de dies del servei.

Els professionals que l’atendran oferiran assessorament laboral bàsic; sobre els drets de les persones en pràctiques i sobre el lloguer. A més, s’informarà sobre les ajudes públiques i beques de formació i sobre les ofertes formatives disponibles (cursos, preparació d’oposicions).

La precarietat en xifres

María Cuevas ha traçat una radiografia de la situació laboral en la comarca de la Marina Alta, centrant-se en les dades relatives a la joventut. Ha començat dient que els joves amb ganes de treballar, formar-se i emancipar-se es veuen atrapats en un mercat laboral precari i un entorn social que no els dona oportunitats suficients. Malgrat que les xifres actuals han millorat respecte d’altres anys, “la precarietat no ha desaparegut”.

Valguen algunes dades que reflectixen esta precarietat i desigualtat. A Dénia, hui en dia, hi ha més de 2.200 persones en l’atur, de les quals, quasi el 60% són dones. En afiliació a la Seguretat Social, les persones menors de 30 anys són el 13,9% del total, la qual cosa indica “el gran problema d’inserció de persones joves al mercat laboral”, ha incidit Cuevas.

La reforma laboral ha aconseguit que hui més del 59% dels contractes a Dénia siguen indefinits, però prop del 20% són fixos discontinus i quasi el doble, a temps parcial; afectant especialment a la gent jove.

I què significa tot açò?, pregunta María Cuevas. Doncs que treballar es treballa, “però de manera inestable, amb ingressos baixos i sense possibilitat de planificar un futur de vida”.

En l’hostaleria i el comerç, els sectors que generen més ocupació a Dénia, l’estacionalitat marca les condicions laborals. El salari mitjà a la ciutat frega els 1.500 o 1.600 euros bruts al mes i el lloguer mitjà d’un pis està prop dels 1.200 euros. “Per la qual cosa, una persona jove, amb sort, pot aspirar a llogar un dormitori per 500 euros, que ja és una càrrega altíssima”, assenyala Cuevas. “Fa falta incrementar els salaris –afegeix-, però també actual sobre els preus de lloguer il·limitats”.

Cuevas confia que el nou servei d’assessorament contribuïsca que els joves accedisquen a una ocupació digna i un habitatge accessible.

Unió comarcal

El secretari de Relacions Institucionals de CCOO, Francisco García, ha destacat que el conveni està en la línia que està ja treballant-se en altres espais més enllà de Dénia, com el pacte’MA (Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Marina Alta), integrat pel Crema, trenta-dos ajuntaments de la comarca, agents socials i econòmics de la Comunitat Valenciana i entitats empresarials, socials i culturals de la Marina Alta.

Garcia ha parlat de la mancança d’oferta, de formació i de proximitat a l’assessorament que patix la comarca i de febleses estructurals com la falta de connexions en transport públic per a aconseguir la vertebració o la desaparició de l’escàs teixit empresarial, llevat del sector “motor”, que és el turisme. Fets que, en la seua opinió, s’han d’enfrontar “des de la unitat comarcal”.

El regidor Valentín Alcalà ha fet “una crida directa” als usuaris potencials del servei d’assessorament laboral i de lloguer que comença ara a Dénia, dient-los que aprofiten el recurs. “Pregunteu, informeu-vos, formeu-vos. Cuidar les vostres condicions laborals és cuidar el vostre futur”.