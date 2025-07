La tragedia taurina de 1900 en Pedreguer que dio la vuelta al mundo: 12 muertos al hundirse la plaza

"Espantoso crujido", "alarido terrible, inmenso", "el pánico se apoderó de todos", "impulsos de terror"... El periodista de El Imparcial de Madrid José Clemente, quien recibió el telegrama de la catástrofe y salió apresuradamente hacia Pedreguer, dejó para la posteridad una crónica tremebunda. La tragedia dio la vuelta al mundo. El 12 de noviembre de 1900, cuando este pueblo de la Marina Alta celebraba su feria, se hundió la abarrotada plaza de toros de madera. Murieron 12 personas y hubo cientos de heridos. El periodista de El Imparcial apuntó que el coso que se había levantado días antes de los festejos y cuya solidez certificó el maestro de obras de Xàbia Cardona tenía aforo para 2.000 espectadores y que, sin embargo, entraron más de 2.700. Estaban "aglomerados y en montón". Nadie quería perderse a "Las Noyas" toreras catalanas, una cuadrilla que debutó en 1895 en Logroño y que llenaba plazas hasta la bandera. En 1902, se prohibió que las mujeres torearan.

El eco de la catástrofe en la prensa internacional / Levante-EMV

Fue durante el tercer "torete" cuando el tendido de sombra se vino abajo y cientos de personas quedaron atrapadas en el amasijo de tablones. El toro estaba suelto y embestía a diestro y siniestro. Se desató el terror. Los espectadores de los otros tendidos huyeron despavoridos (muchos se fueron directos al carro y se marcharon a sus pueblos). El alcalde sufrió tal conmoción que enfermó. Dos de los fallecidos eran guardias civiles. Al periodista de El Imparcial le chocó que la feria continuara con los espectáculos de zarzuela y títeres. "Contrastan estos espectáculos con el duelo de la población".

La cuadrilla de "Las Noyas" toreras que lidiaba los toros de aquella tarde de la tragedia / Levante-EMV

La autoridad judicial abrió diligencias y detuvo al alcalde y a los organizadores.

La tragedia dio la vuelta al mundo. Se hicieron eco The Times, el New York Tribune, The Indianapolis Journal, el Manawatu Standard de Nueva Zelanda, el Edmonton Bulletin de Toronto (Canadá) o el Gtos Narodu de Cracovia (Polonia). La prensa española le dio gran cobertura. Incidía en que era "otra catástrofe". Se ve que en aquella época el exceso de aforo en las plazas de toros provisionales de madera provocó que más de uno de estos cosos se despanzurrara.

Pasión por los "bous al carrer" en Pedreguer / A. P. F.

En Pedreguer ha habido otros estrépitos (ninguno, eso sí, tan trágico como aquel de noviembre de 1900). En la madrugada del 8 de agosto de 1982, la tierra se abrió y se tragó un huerto entero de naranjos. Surgió, así, de un momento para otro, una profunda y tenebrosa sima bautizada como El Clot del Lirio.

La gran labor cultural de Els Pòrxens

Estos estruendos resuenan con fuerza en la prensa. Son dos de los acontecimientos que destacan en la exposición "Pedreguer en la prensa", organizada por la asociación cultural Els Pòrxens y comisiarada por el periodista de Canfali Marina Alta Lluís Pons. Es una muestra magnífica. Presta especial atención a las noticias que publicó Canfali entre 1976 y 1986, una década de gran efervescencia política y social (también geológica, que lo del Clot del Lirio fue sonado).

Els Pòrxens siempre da vuelo a la cultura, la historia y la memoria en las fiestas de Pedreguer (se celebran ahora). Y así, entre entradas y sueltas de toros (los "bous al carrer" son muy potentes en este municipio), también se puede echar la vista atrás y recordar aquella tragedia taurina que llevó a que durante años se prohibieran los toros en Pedreguer.