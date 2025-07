Salarios con suerte de 1.500 euros y alquileres a 1.200: ¿Y cómo se independiza un joven en Dénia?

Los jóvenes pueden aspirar, como mucho, a alquiler una habitación por 500 euros. Así están las cosas en Dénia. El alquiler asequible es una quimera. Lo explicó con cifras la secretaria de Joventud, Acción Sindical y Formación del sindicato CC OO, María Cueva Garcés. Hay más empleo, pero "la precariedad no ha desaparecido". En la Marina Alta, no es 'lliguen els gossos amb llonganisses'. María Cueva subraya que los jóvenes con ganas de trabajar, formarse y emanciparse se ven atrapados en un mercaod laboral precario y en un entorno social que no les ofrece suficientes oportunidades.

En Dénia, hay más de 2.200 parados, de los que el 60 % son mujeres. En afiliación a la Seguridad Social, los menores de 30 años representan el 13 %, lo que revela "el gran problema de inserción de personas jóvenes en el mercado laboral", precisa la representante de CC OO.

La reforma laboral ha hecho posible que hoy más del 59% de los contratos en Dénia sean indefinidos, pero cerca del 20% son fijos discontinuos y casi el doble, a tiempo parcial; afectando especialmente a la gente joven.

"¿Y qué significa todo esto?", pregunta María Cueva. Pues que trabajar se trabaja, “pero de manera inestable, con ingresos bajos y sin posibilidad de planificar un futuro de vida”.

En la hostelería y el comercio, los sectores que generan más empleo en Dénia, la estacionalidad marca las condiciones laborales. El salario medio en la ciudad roza los 1.500 o 1.600 euros brutos al mes y el alquiler medio de un piso está cerca de los 1.200 euros. “Una persona joven, con suerte, puede aspirar a alquilar un dormitorio por 500 euros, que ya es una carga altísima”, señala Cueva. “Hace falta incrementar los salarios –añade-, pero también actuar sobre los precios de alquiler ilimitados”.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Dénia ha firmado un convenio de colaboración con el sindicato CC OO Alicantí-Marines para la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoramiento sociolaboral dirigido a las personas jóvenes y en riesgo de exclusión. El concejal de Juventud, Valen Alcalà, ha presentado el servicio acompañado por María Cueva Garcés y Francisco García Alcaraz, secretario de Relaciones Institucionales y Políticas lingüísticas. Alcalà ha indicado que la iniciativa “responde a una demanda histórica de la juventud de Dénia” y se suma a algunas otras que ya han surgido de esta colaboración con el sindicato, como fue el ciclo de formación sindical de autodefensa laboral puesto en marcha el pasado mes de junio.

El asesoramiento se hará cada dos miércoles, a partir del 30 de julio, alternando mañanas y tardes para facilitar la participación. El horario de atención es de 10.30 a 14.30 horas y de 15 a 18.30 horas. Para acceder, tan solo hay que llamar al teléfono de Juventud (96 642 37 00) y reservar cita. El concejal de Juventud ha señalado que, en función de la demanda, no se descarta ampliar el número de días del servicio.

Los profesionales que lo atenderán ofrecerán asesoramiento laboral básico; sobre los derechos de las personas en prácticas y sobre el alquiler. Además, se informará sobre las ayudas públicas y becas de formación y sobre las ofertas formativas disponibles (cursos, preparación de oposiciones).

Unión comarcal

El secretario de Relaciones Institucionales de CC OO, Francisco García, ha destacado que el convenio está en la línea que está ya trabajándose en otros espacios más allá de Dénia, como el pacte’MA (Acuerdo Comarcal en materia de Empleo y Desarrollo Local en la Marina Alta), integrado por el Creama, treinta y dos ayuntamientos de la comarca, agentes sociales y económicos de la Comunidad Valenciana y entidades empresariales, sociales y culturales de la Marina Alta.

García ha hablado de la carencia de oferta, de formación y de acceso al asesoramiento que sufre la comarca y de debilidades estructurales como la falta de conexiones en transporte público para conseguir la vertebración o la desaparición del escaso tejido empresarial, salvo el sector “motor”, que es el turismo. Hechos que, en su opinión, se tienen que abordar “desde la unidad comarcal”.