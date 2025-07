La Comboià, una gran quintà per a les festes populars de Sant Jaume d'Ondara

Les quintes i quintos de la Quintà 2025 «La Comboià», ben il·lusionats des del balcó de l’Ajuntament d’Ondara, foren els protagonistes del tradicional pregó amb què arrancaven el passat divendres 18 de juliol a partir de la mitjanit les esperades festes populars d’enguany. I és que, a més de l’espectacle de llums i jocs pirotècnics que precedí la penjada del quadre de Sant Jaume, la nit vibrà amb força amb la primera entrada de bous i l’actuació de l’Orquestra La Pato al voltant d’El Prado.

El multitudinari pregó de les feste d'Ondara / Levante-EMV

Un arranc intens i multitudinari que continuà dissabte següent malgrat les altes temperatures amb els següents actes taurins, l’actuació de l’orquestra Titànic al carrer Sant Jaume, la primera discomòbil a l’aparcament de la piscina o els primers concerts del Rock & Moll d’enguany amb Lol i Pop (dissabte) i Perversió (Diumenge). Així mateix, ahir diumenge es posà de manifest el tarannà participatiu de penyes i quintades amb el ral·li humorístic que enguany ha estat organitzat per la penya La Desigualà. També ahir tingué lloc un dels actes taurins de major ressò els últims anys, el Concurs de Retallaors, el qual omplí de gom a gom novament la Plaça de Bous ondarenca. La nit va culminar amb la segona de les discomòbils de les festes d’enguany. També ahir diumenge de vesprada, es va celebrar la Cavalcada de carrosses, comparses i cavalcadures de les Festes de la Soledat 2025, organitzada per la Comissió Soledat 2025, que estava prevista per al passat dissabte 12 de juliol i que es va haver d’ajornar per la pluja i les condicions meteorològiques d’eixa vesprada.

Hui dilluns 21 de juliol, l’agenda l’han encetat d’una banda, la carrera de cintes per a motos (i per a xiquets/es, en bicicleta), organitzada per la Quintà 2025 als voltants del Prado, que ha comptat amb una gran participació. També s’han viscut les primeres partides del Concurs de Cau al Prado. A la vesprada, es farà una nova entrada de vaques i bous (abans, a les 19 hores, els més menuts podran gaudir dels carretons). El Rock&Moll de hui anirà a càrrec de Blat, mentre que a la nit destacaran de nou els actes taurins (amb entrada i eixida de la plaça) i el Concurs de Karaoke a la zona 0-30 organitzat per la Penya La Desigualà.

Nit de rock: L'Espurna, Sujeto K i Diàspora

Fins aquest dissabte 26 de juliol, Ondara està celebrant Sant Jaume 2025, una de les cites més esperades de l’any, organitzada per la Regidoria de Festes i Tradicions que dirigeix Miguel Gomis. Durant tota la setmana hi haurà activitats infantils, concursos de retalladors, partides de pilota valenciana, rock en valencià, Rock & Moll, karaoke, discomòbils, i molt més. Destaquen també les nits de bous amb ramaderies reconegudes; el concurs de paelles, o la Nit de Rock, demà dimarts 22 de juliol, amb els grups L’Espurna, Sujeto K i Diàspora.

El concurs de retalladors / Levante-EMV

Entre les principals novetats de les festes d’enguany cal recordar que comptaran amb dos dies dedicats a les quintades: el primer dia serà el dijous 24 de juliol, quan serà el torn de les Quintades Infantils, amb activitats com pistes lliscants (reservades exclusivament per als xiquets), desfilada i entrada a la plaça de bous i el concert de Ramonets. El segon dia de quintades serà el divendres 25 de juliol, Dia de Sant Jaume, quan tindrà lloc la tradicional entrada de penyes i quintades (dels adults), amb cercavila, solta de jònecs i revetlla amb l’orquestra Monaco Party; eixe matí també hi haurà pistes lliscants (per a públic adult). També cal ressaltar com a novetat per al Dia de Sant Jaume el sopar a la Plaça Major de les quintades que celebren aniversaris, amenitzat per Dj Montaner. Segons ha confirmat el Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, s’han apuntat 240 persones a aquest sopar, en el que participaran les quintades que celebren aniversaris acabats en 5 i en 0 (des de la quintada que fa el seu 10è aniversari, participaran totes: 15, 20, 25, 30, 35, 40, i 45 anys de quintos).

PROGRAMA DE SANT JAUME DEL 21 AL 26 DE JULIOL 2025

DILLUNS 21

11:00 h PARTIDES DE CAU, 1ª jornada del concurs de cau a l’edifici El Prado

11:30 h CARRERA DE CINTES Organitzada per la Quintà 2025 La Comboià.

17.00 h PARTIDES DE PILOTA INFANTILS al trinquet.

19:00 h ENTRADA I SOLTA de CARRETONS des de la plaça de les Escoles

20:00 h ENTRADA de la ramaderia SALERO patrocinada per NOGUERA MAR HOTEL i 2ª vesprada de concurs en l’actuació de la ramaderia ASENSI

20:30 h ROCK & MOLL amb l’actuació de BLAT

22:00 h SOPARS POPULARS

23:30 h CONCURS DE KARAOKE organitzat per la Penya La Desigualà.

00:15 h ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia ELS COVES patrocinada per RESTAURANT EL GALLEGO i SOLTA de vaques de la ramaderia LUCAS

DIMARTS 22

11:00 h PARTIDES DE CAU 2ª jornada del concurs de cau a l’edifici El Prado

17:00 h II JORNADA TORNEIG DE FUTBOLÍ en l’edifici del Prado

20:00 h ENTRADA de la ramaderia FDO. MACHANCOSES patrocinada per CAFETERIA CENTRE SOCIAL ONDARA i 3ª vesprada de concurs en l’actuació de la ramaderia ELS COVES

20:30 h ROCK & MOLL amb l’actuació de SPICY CHERRIES

22:00 h SOPARS POPULARS

00:15 h ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia CRISTIAN SOLER patrocinada per SOLER TECH:TINTA I TÒNER i SOLTA de vaques de la ramaderia LA TEMPLANZA

23.00 h NIT DE ROCK amb els grups L’ESPURNA, SUJETO K I DIÀSPORA + VA DE ROCK DJ al pàrquing de la piscina

DIMECRES 23

11:00 h PARTIDES DE CAU, FINAL del concurs de cau a l’edifici El Prado

11:30 h ACTIVITATS INFANTILS al voltant de l’edifici del Prado

17:00 h PARTIDES DE PILOTA al trinquet. 1ª jornada del Torneig de penyes i quintades

19:00 h ENTRADA I SOLTA de CARRETONS des de la plaça de les Escoles

20:00 h EXHIBICIÓ ENTRADES de BENAVENT, ELS COVES i LA PALOMA i SOLTA de QUATRE BOUS de la ramaderia CALI.

20:30 h ROCK & MOLL amb l’actuació de MALECON

22:00 h SOPARS POPULARS

23:00 h TRIBUT A ROCIO DURCAL AMB MARIACHIS al carrer Sant Jaume (des de les 22h es disposaran taules i cadires per poder sopar de cabasset)

00:15 h ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia SALERO patrocinada per MONVERD i SOLTA de vaques de la ramaderia LUCAS

00:30 h BINGO MUSICAL en la Plaça Major

00:30 h DISCOMOBIL al pàrquing de la piscina municipal

02:00 h ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia ASENSI patrocinada per GESBOUS SERVEIS TAURINS SL

DIJOUS 24 (DIA PER LES XIQUETES I XIQUETS)

11:30 h PISTES LLISCANTS INFANTILS a la Plaça del Convent

17:00 h PARTIDES DE PILOTA al trinquet. 2ª jornada del Torneig de penyes i quintades

19:00 h ENTRADA DE QUINTADES INFANTIL A LA PLAÇA, (nascuts entre el 2013 i 2025) acompanyades per la BANDA JUVENIS DE LA UNIÓ MUSICAL D’ONDARA a continuació, actuació pels mes menuts dins de la plaça de bous de RAMONETS.

22:00 h CONCURS DE PAELLES *ingredients, llenya o butà a càrrec de cadascú

Premi millor paella zona Prado 100 €

Premi millor paella zona riu 100 €

Premi millor paella zona O30 100 €

Millor presentació 50 €

**bases del concurs en: santjaume.ondara.org

00:30 h PRIMERA EDICIÓ DEL BIRRATLÓ, organitzat per la Penya Estem i Prou que Fem.

00:30 h REVETLLA. Actuació de LA OTRA OREJA (TRIBUT A LA OREJA DE VAN GO) al voltant de l’edifici El Prado

DIVENDRES 25 (DIA DE SANT JAUME)

08:00 h DESPERTÀ a càrrec de la QUINTÀ 2025 LA COMBOIÀ

11:30 h PISTES LLISCANTS a la Plaça del Convent

14:00 h DINAR DE PENYES I QUINTADES a l’edifici El Prado, amb l’actuació de DJ JAIRO GINESTAR (Hi haurà cadires i taules)

19:00 h CERCAVILA DE PENYES I QUINTADES des del Carrer Sant Jaume fins la Plaça de bous amb la XARANGA MEN’FOT

19:30 h ENTRADA DE PENYES I QUINTADES A LA PLAÇA DE BOUS*

*L’ordre d’entrada a la plaça de bous serà de menor a major edat, acabant per la QUINTÀ 2025 LA COMBOIÀ acompanyada per la XARANGA MEN’FOT

A continuació SOLTA DE JÒNECS per a Penyes i quintades de la ramaderia ELS COVES

20:30 h ROCK & MOLL amb l’actuació de JEAN JASS

22:00 h SOPARS POPULARS

22:00 h SOPAR EN LA PLAÇA MAJOR DE LES QUINTADES QUE CELEBREN ANIVERSARIS ACABATS EN 5 I 0 amenitzat per DJ MONTANER. Taules i cadires a càrrec de l’ajuntament.

00:15 h ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia BENAVENT patrocinada per ESPECTACLES L’AFICIÓ i SOLTA DE JÒNECS de la ramaderia ELS COVES

00:30 h REVETLLA. Actuació de l’ORQUESTA MONACO PARTY al carrer Sant Jaume. (sense descans)

06:00 h ESMORZAR al casup de la QUINTÀ 2025 LA COMBOIÀ

DISSABTE 26 (SANTA ANNA)

11:30 h PARC AQUÀTIC en la piscina municipal, (no hi haurà servei de vestuaris))

12:00 h MISSA en honor a Santa Anna

13:00 h VISITA I DONACIÓ a la Residencia Mare de Déu de la Soledat per part de l’ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA, acompanyades per D’ONDARA COLLA DE DOLÇAINES I TABALS

17:00 h PARTIDES DE PILOTA al trinquet. FINAL del Torneig de penyes i quintades i PARTIDA PROFESSIONAL

19:00 h ENTRADA I SOLTA de CARRETONS des de la plaça de les Escoles

20:00 h ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia LA PALOMA patrocinada per RESTAURANT VALERO i DESAFIAMENT DE LES RAMADERIES de LA PALOMA I BENAVENT

20:30 h ROCK & MOLL amb l’actuació de RADIO PLAYERS

22:00 h SOPARS POPULARS

00:15 h ENTRADA I EIXIDA de la ramaderia LA HERMANDAD patrocinada per BAR PRADO i SOLTA de vaques enfundades de la ramaderia SALERO

01:00 h REVETLLA. Actuació de l’ORQUESTA LA TRIBU al carrer Sant Jaume.