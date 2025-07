Fondeos sin control en Xàbia: cientos de anclas dañan la posidonia

Vuelven los fondeos masivos. Cientos de embarcaciones fondean al socaire del Cap Prim, en Xàbia. Este tramo litoral, el de la Cala Blanca y la cala Sardinera, es el de más presión náutica de la Comunitat Valenciana. De ahí que en los últimos años, para mitigar el impacto de la masificación de la náutica de recreo, se creara en esta ensenada un campo de 62 boyas ecológicas de amarre. En todo el litoral xabienc, se colocaban 108 boyas de fondeo. Pero este verano el ayuntamiento ha hecho tarde (culpa a Costas, que le obligó a cambiar el contrato de las boyas y separar las de balizamiento de las de amarre) y toda la costa es jauja. Miles de embarcaciones tirarán este verano el ancla a diestro y siniestro. Las imágenes tomadas este domingo en la cala de la Sardinera ya confirman que va a ser otro verano de furor náutico. Furor sin control.

Las boyas de amarre tenían un propósito claro: preservar las praderas de fanerógamas marinas (la "Posidonia oceanica" y la "Cymodocea nodosa"). Estos valiosos hábitats marinos se han quedado este año, hasta que se coloquen las boyas (se hará, si la adjudicación va medio bien, ya avanzado agosto), sin protección. Está prohibido arrojar el ancla sobre las praderas de fanerógamas. Pero, ahora que no hay boyas, muchos navegantes se hacen el longuis.

Alfons Padilla

En el campo de fondeo de la Sardinera y la Cala Blanca, estaba prohibido también fondear con anclas, rezones y otros medios salvo caso de emergencia. Si no había boyas libres, los navegantes debían buscar otro tramo de costa más despejado. Este verano las medidas de protección de los fondos marinos han saltado por los aires. Se ha dado un gran paso atrás. También en concienciación. Los navegantes tenían claro que debían atenerse a las normas de los campos de boyas (los había en el Cap Negre, las cuevas dels Òrguens y del Llop Marí, En Caló y la Granadella). Ahora las embarcaciones (hay quien las alquila y no tiene nociones de navegación) van por libre.

Embarcaciones a pocos metros de la orilla

Además, en la cala de la Sardinera, las embarcaciones fondean muy cerca de la orilla. Las playas de Xàbia ya se han balizado (también con retraso), pero en esta cala la línea la marcaban las boyas de amarre. Ahora no hay límites. Los bañistas dan dos brazadas y ya están nadando en medio de las barcas. Algunos de estos bañistas han trasladado a este diario que llaman a la Policía Local y a la Guardia Civil para advertir de que hay embarcaciones fondeadas a escasos metros de la costa. Los agentes les dicen que ya tienen bastante trabajo en tierra (el verano es un no parar) y que no dan abasto.