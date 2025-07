Olaya, la niña con huesos de cristal, no tendrá ascensor en septiembre en su colegio de Xàbia

"Ya no siento indignación. Lo que siento es una gran frustración". Laura Goberna, la madre de Olaya, la niña de Xàbia con los huesos de cristal (sufre osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que provoca que los huesos se le fracturen con facilidad), confiesa que fue "muy ingenua" cuando el pasado mes de mayo, cuando trascendió que ella y la profesora subían a la niña en brazos por la escalera de su colegio, se creyó lo que le dijo la conselleria de Educación de que las obras del ascensor se licitarían en junio, se harían durante el verano y el curso empezaría sin barreras arquitectónicas.

Laura ha ido al colegio, la escuela pública Mediterrània, y allí no hay ninguna obra en marcha. "Estoy hasta las narices de que me mientan", ha denunciado esta madre, que subraya que la dirección del centro sí ha hecho todo lo que ha podido para que se instale el ascensor y se avance en inclusión. Pero la conselleria no ha hecho nada. Mientras, Laura lamenta que la concejala de Educación, Mavi Pérez, le diga que "la solución" es bajar a la planta baja la clase de su hija. Esta madre se niega a que se mueva a toda la clase. "Eso no es inclusión. Inclusión es eliminar las barreras arquitectónicas y cumplir el derecho a la accesibilidad universal en un centro público. Hoy es mi hija, pero mañana puede ser cualquier otro alumno o alumna el que no pueda subir las escaleras".

La obligación del ascensor

"La obligación de la conselleria es instalar el ascensor", recalca esta madre, que afirma que está dispuesta a "atrincherarse" en la escuela si llega septiembre y sigue todo igual. "Es indignante. Les pido que no se llenen la boca con la inclusión y luego nada; lo que hacen es excluir a los niños".

Olaya tiene ahora 9 años. Le encanta ir a su colegio. Cuando está bien y no ha sufrido roturas de huesos o no tiene dolores, sube como puede las escaleras (a veces incluso gateando). Ella es valiente. Pero hay momentos en los que tiene que ir en silla de ruedas. Es entonces cuando su madre o la maestra la cogen en brazos y la suben por las escaleras de este colegio.

Sin respuesta

Laura solicitó el 13 de julio una reunión urgente con el conseller de Educación, José Antonio Rovira. No ha obtenido respuesta. Además, envió el pasado 3 de julio una reclamación a la inspección de Educación, a la concejalía de Educación y al propio conseller. Se detallaba toda la legislación sobre la inclusión en los centros educativos. La reclamación incidía en que la conselleria está vulnerando el derecho a la accesibilidad universal a un colegio.