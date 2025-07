Los estragos del incivismo en una de las maravillas naturales de la Marina Alta, la cala dels Testos

La cala dels Testos es una aventura. Se baja por un escarpado y claustrofóbico barranco. Hay tres tramos de roca lisa y vertical. Los bañistas se ven obligados a realizar un ejercicio de pura escalada. Se agarran con fuerza a las cuerdas y miran muy bien donde meten los pies (hay pequeños apoyos). El último descenso, de cinco metros de pared, es el de más vértigo. Llegar a esta recoleta cala resulta complicadísimo. Testos, en el Poble Nou de Benitatxell, es, eso sí, una de las maravillas naturales de la costa de la Marina Alta.

Basura acumulada en la cala dels Testos / A. P. F.

La cala sufre los estragos del incivismo. Ya empieza a acumularse la basura (plásticos y neveras rotas) que dejan los bañistas negligentes. Se empieza dejando plásticos y alguna bolsa de desperdicios. Esos focos van a más. Hacen efecto llamada. Los incívicos ven basura y dejan la suya.

Los bañistas bajan cargados y luego, a la hora de subir, sueltan lastre. No cumplen esa máxima del buen turista de que un lugar hay que dejarlo más limpio de lo que estaba. Este problema se repite en los últimos años. Cuando acaba la temporada turística, el ayuntamiento debe limpiar a fondo la cala. Saca los residuos por el mar.

Chirría, desde luego, que los bañistas acudan a una apartada cala, a una maravilla natural, y no se persuadan de que este paisaje es sagrado. Esta práctica de ensuciar un lugar tan bello habla muy mal del talante de algunos turistas.

Los incívicos tiran la basura y estos focos cada vez acumulan más residuos / A. P. F.

Además, en las rocas que cierran por el norte la cala, alguien se ha dedicado a garabatear la pétrea pared. Ha dibujado grafitis. Es de un incivismo mayúsculo que se manche con pintura y espray un lugar de gran belleza natural.

Una turista escala por una de las paredes verticales del barranco por el que se baja a la cala / A. P. F.

En la cala dels Testos también hay acampada ilegal. Se montan tiendas y los bañistas pasan la noche. Si son respetuosos y luego se llevan toda la basura, la acampada es un mal menor. La práctica de vivaquear es para quien tiene clarísimo que estos parajes hay que cuidarlos al máximo. Pero abundan los que hacen acampada y luego si te he visto no me acuerdo: abandonan los residuos e incluso prende fogatas por la noche. Un incendio en esta cala y en el barranco sería un gran desastre. Los bañistas quedarían atrapados.

Así las cosas, el incivismo hace estragos en una de las calas más bellas de la Marina Alta.

La recoleta cala dels Testos de Benitatxell / A. P. F.

Súbito oleaje

Y otra situación complicada que se está dando este verano en esta cala es que hay bañistas que llegan nadando desde el Moraig y luego no pueden regresar. El mar cambia súbitamente. El oleaje y las mareas, así como el cansancio, les impiden volver a nado. Acuden los servicios de rescate. Suele ser peligroso, por el oleaje, sacarlos por mar. Los guían senda arriba. También es una paliza. Pero la corriente no te arrastra. Y pueden hacer paradas para recuperar el resuello.