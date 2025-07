La madre de la niña con huesos de cristal implora que su colegio de Xàbia sea accesible y la concejala de Educación da la espantada

"Pero, ¿usted se va?" Y se fue. La concejala de Educación de Xàbia, Mavi Pérez, de Ciudadanos por Jávea (CpJ), se marchó del salón de plenos cuando, al acabar anoche la sesión, llegó el momento de que los vecinos preguntaran y tomó la palabra Laura Goberna, la madre de Olaya, la niña de 9 años con los huesos de cristal (padece osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que provoca que los huesos se fracturen con facilidad). Olaya, como ya ha contado este diario, es alumna del colegio público Mediterrània y se topa con una escalera de muchos peldaños para subir al primer piso, donde está su clase. Su madre y la profesora la suben y bajan en brazos cuando la niña ha sufrido una fractura o tiene dolores y llega al colegio en silla de ruedas.

Laura acudió al pleno para pedir que el ayuntamiento tome una solución de emergencia y su hija pueda empezar el curso sin enfrentarse a barreras arquitectónicas / A. P. F.

Laura tomó la palabra y, atónita, asistió a la espantada de la concejala. Reveló que Mavi Pérez solo la había llamado para pedirle "una tregua" cuando su hija, en el anterior colegio, sufrió bullying por parte de otro alumno. Y afirmó que no ha sentido para nada el apoyo de la responsable municipal cuando ha reclamado que la conselleria de Educación cumpla su obligación de que la actual escuela de Olaya sea accesible. Recordó que la conselleria incumplirá su compromiso de que el ascensor esté instalado en septiembre. Imploró que el ayuntamiento haga una actuación de urgencia para que, al iniciarse el curso, su hija no se tope con la barrera de las escaleras. Planteó que el consistorio realice una obra menor de una silla "salvaescaleras provisional". "Y quiero recalcar aquí que la inclusión no es bajar a toda la clase de Olaya a la primera planta. La inclusión es que el colegio sea accesible para todos". Laura afirmó que ha pedido presupuesto a una empresa que le asegura que esa silla elevadora estaría lista para septiembre. "Y no llega a 9.500 euros", dijo.

"Es una cuestión moral. Mi mujer y la profesora se desloman subiendo en brazos a Olaya a clase", añadió el padre de la niña.

La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, se comprometió a que el ayuntamiento asuma esta obra menor si legalmente lo puede hacer. "Si hay opción, se hará". La alcaldesa explicó que ha trasladado la urgencia del ascensor al director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, y que la respuesta (la respuesta es que a finales de agosto o en septiembre se iniciará el expediente de contratación de esta obra) se la ha comunicado a la madre de Olaya.

Alfons Padilla

La concejala del PSPV Isabel Moreno lamentó "la poca empatía y sensibilidad" que el gobierno local (PP, Cpj y Vox) ha demostrado hasta ahora con Olaya. "Es una niña de Xàbia, de este pueblo, y resulta muy triste que no os hayáis dignado a hablar con su madre. Es una situación excepcional y necesita que este ayuntamiento le dé una solución excepcional". Moreno y el portavoz socialista, José Chulvi, recalcaron que la alcaldesa ya tendría que haber acompañado a Laura a una reunión con el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

"Se están vulnerando los derechos de Olaya"

"Esta niña no puede acceder a su aula. Se están vulnerando sus derechos. Sabemos que el ayuntamiento no puede instalar el ascensor, que corresponde a la conselleria, pero sí puede colocar una silla mecánica o una plataforma elevadora. Es una urgencia. Estamos hablando de la igualdad y la dignidad de una niña de Xàbia", recalcó la concejala socialista, que insistió en que hay que hacer lo imposible para que Olaya empiece el curso y no se enfrente con barreras arquitectónicas.

La concejala de Educación no fue la única que dio la espantada tras el pleno y no esperó a escuchar a la madre de Olaya. El portavoz de Vox, José Marcos Pons, también se marchó.