Benidoleig s’ompli de color, música i tradició durant 17 dies per Santa Bàrbara

Benidoleig ja està en festes. El municipi, situat a la Marina Alta, es va vestir anit de gala per a l'esperada Nit del Pregó, en la qual es va fer oficial el començament del seu calendari d'activitats 2025 en honor a Santa Bàrbara. Un programa dissenyat per a tots els gustos i edats, i que durant 17 dies omplirà els carrers de la localitat de color, música i tradició.

El seu alcalde, Pedro Antonio Seguí, convida a tot el poble a participar i explica que enguany porten una novetat molt especial perquè "un grup de persones del poble han fet un passet avant i han decidit ser els Festers i Festeres de 2025, preparant una programació oberta, diversa i participativa, en la qual totes i tots ens sentim representats: xiquets, joves, majors i famílies".

Així mateix, ha volgut posar l'accent en el fet que són uns dies en què, més que mai, ha de regnar la convivència: "El nostre major desig ha de ser que impere l’harmonia, deixant enrere les rutines i els problemes quotidians. Dies per fer un parèntesi tan necessari. I ho fem des de la nostra manera de ser com a poble: obert i respectuós".

Crida a la solidaritat

També va recalcar la importància de la solidaritat. "Vivim temps convulsos, de gran dificultat per a moltes persones en el planeta. Comunitats que, malauradament, no poden gaudir de moments com estos: espais per deixar enrere les diferències, celebrar la unió i la bona convivència. Per això, estos dies també són una oportunitat per valorar el que tenim i per no oblidar que la pau, la llibertat i la dignitat no són un privilegi, sinó un dret que cal defensar", declara.

I aprofita per a enviar un missatge per als quals enguany ja no estan o es troben en una situació complicada: "Per la meua part, fer-vos arribar tot el meu suport a aquelles persones que no poden assistir, als que estan passant per moments difícils i als que compartiren dates passades i hui ja no es troben entre nosaltres, però que recordem cada dia".

Cartell de les festes patronals de Benidoleig. / A. B.

Per últim, l'alcalde espera que estos dies siguen "motiu d’alegria, de respecte i de retrobaments. Que tornem a omplir la plaça, que participem i fem poble, com millor sabem fer-ho: entre totes i tots, des de la proximitat i amb mirada compartida cap al futur". A continuació, es presenta un breu recorregut pels seus esdeveniments més destacats.

Programa festes 2025

Aquest dissabte 26 de juliol serà la Nit de la Presentació, amb el volteig general de campanes, la tradicional concentració de Festeres i Festers a la plaça de la Diputació i passacarrer fins a la plaça del País Valencià a càrrec de l’Agrupació Musical el Seguili de Benidoleig. A les 23 hores tindrà lloc la presentació i, a continuació, la gran nit de ball amb l’Orquestra Límite.

El diumenge 27 de juliol, dia del Xiquet, hi haurà un parc aquàtic a la piscina municipal patrocinat per la Diputació d’Alacant amb berenar per a les xiquetes i els xiquets, gentilesa de l’Academy School de Benidoleig. I a la nit, un espectacle de màgia a la Plaça Diputació del Mag Wendo per a tots els públics.

Setmana de bous

La setmana següent començarà el dilluns 28 de juliol amb l'arreplegada dels tiquets dels sopars populars als baixos de l’Ajuntament i nit d'humor amb el monòleg El Show de la Cardona. Dimarts 29 serà el dia de l'engalanament de carrers, amb els seus respectius premis; dimecres 30 el dia de la cocà; dijous 31 dia de l'ofrena i divendres 1 d'agost dia de la Puríssima Concepció.

Aquestes festes patronals finalitzaran el cap de setmana amb el dia fort de Santa Bàrbara, amb pirotècnia, processó i diversos espectacles, i el dia de la Santíssima Sang, amb carrosses, comparses, traques, cassalla i burret a go-go, paella gegant i discomòbil, entre altres. Però res acaba ací. Perquè del 4 al 10 d'agost comença la seua setmana de bous, amb més activitats, música, festa i, sobretot, tradició.