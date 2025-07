Moda con nuevos aires, y son aires de mar y de Xàbia

Si la montaña no va a la moda, la moda va a la montaña. Es un nuevo giro al viejo proverbio. Aquí hay una montaña. Y es mágica. El Montgó. Y esta costa tiene ecos de montaña. El Muntanyar. La moda está de moda. Pero esta nueva novísima moda es diversa, abierta, desprejuiciada y no normativa. Moda que rompe dogmatismos y se baja de las pasarelas. Moda libre y radiante. Como libre y radiante es este tardeo en Xàbia, en el Muntanyar, en el Montgó di Bongo, tardeo “Go&See” que convoca la modelo internacional Tamara Caravaca, directora de Moda Caval (galopante acrónimo de Castelló, València y Alacant).

Este original “casting” olfatea el perfume intenso y también sutil del mar y el talento. La moda es personalidad. Es atreverse. Tamara y las integrantes del jurado echan un vistazo y perciben destellos de moda: audacias extravagantes o detalles y gestos casi imperceptibles. “Go&See” activa el radar de la nueva moda.

La terraza bulle de tendencias veraniegas. Hay que saber mirar, claro. “Your dark mascara bids me to historical deeds” (“Tu rímel oscuro me revela hechos históricos”, "Another Sunny Day", de Belle and Sebastian). Ese fulgor, el atrevimiento, el desparpajo, la intuición para saber vestir, los errores gloriosos (¿hay algo más original y seductor que meter la pata?)… otro día rutilante y una terraza desbordada de moda.

El equipo de este fiesta y tardeo que deteca la nueva moda, en una de las terrazas con más tirón del verano / Levante-EMV

Hay que saber mirar. Tamara defiende la moda diversa: “Te aseguro que todo el mundo tiene una imagen que funciona. En este ‘casting’ buscamos el talento en la moda y en todo lo que la rodea. Queremos vertebrar la moda valenciana y sacar a la luz todo nuestro potencial, que es mucho. Somos la tierra de la seda. Nuestra indumentaria es genial artesanía. En Nueva York, no hay una tradición de la costura como la que nosotros tenemos. Y en París no se cose tan bien como aquí”.

La modelo también aboga por superar el ensimismamiento de la moda: “Necesitamos caras nuevas”.

Tardeo y moda a raudales

Y salta a la vista que elegir Xàbia para el “Go&See” (y “Sea” podría añadirse) es un acierto. Aquí, en esta terraza, en este tardeo de verano, hay moda a raudales. Y, raudas y veloces, Tamara y sus compañeras del jurado captan un no sé qué, un gesto, aptitud, singularidad. Es la inefable sugestión de la moda.

“Mi apoyo a la moda valenciana es incondicional”, subraya Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, quien acude de manera informal, pero convencidísimo de que estas iniciativas vertebran y dan vuelo a la moda valenciana.