La regidora d'Educació de Xàbia, després de l'espantada davant la mare de la xiqueta amb els ossos de cristal: "Volia evitar la instrumentalització política"

Davant la difusió parcial i, en alguns casos, tendenciosa dels fets relacionats amb una situació personal i sensible que afecta una menor del nostre municipi, em veig amb la responsabilitat institucional i humana de compartir, des del respecte i la veracitat, algunes consideracions sobre la situació.

En primer lloc, vull expressar tot el meu respecte i empatia cap a la família de la menor afectada, així com el reconeixement al dret fonamental a una educació inclusiva i accessible per a tots els xiquets i xiquetes, independentment de les seues circumstàncies personals o de salut. Aquesta és i ha sigut sempre una prioritat absoluta per a aquesta Regidoria d’Educació.

Tanmateix, convé recordar que les competències per a l’execució d’obres d’accessibilitat estructural als centres educatius públics són exclusives de la Conselleria d’Educació, i precisament per això, des del primer moment hem pressionat aquesta administració per aconseguir una actuació integral, no només per a la instal·lació d’un ascensor, sinó per a millores generals en el centre. Aquest projecte ja està aprovat i en marxa, amb el compromís ferm, tant de la Conselleria com de l’Ajuntament.

Aquesta situació, coneguda i compartida amb la família, impedeix legalment que el consistori puga executar per iniciativa pròpia cap intervenció a les instal·lacions del centre, encara que existisca voluntat i sensibilitat per fer-ho. No estem davant una qüestió de voluntat política, sinó de legalitat i responsabilitat institucional.

Alfons Padilla

Vull deixar clar que des d’aquesta regidoria hem escoltat i hem buscat, dins del marc competencial, solucions realistes i immediates, com el reagrupament de l’aula de la menor a una planta baixa del centre, proposta avalada tant per la Direcció Territorial d’Infraestructures Educatives com per la inspectora d’educació actual. Aquesta mesura, de caràcter provisional, pretenia garantir el dret d’accés amb seguretat, mentre avancen les obres definitives.

Lamentablement, aquesta proposta va ser rebutjada per la família, que legítimament reivindica altres opcions, però que, a dia de hui, no són viables des de l’Ajuntament.

Respecte al plenari del passat 24 de juliol, l’absència de resposta directa per part meua no va ser una mostra de desinterés o manca de sensibilitat, sinó una voluntat de preservar la dignitat del cas i evitar-ne la instrumentalització política que es pretenen algunes veus, especialment tractant-se d’una menor. Vaig manifestar personalment a la mare, abans d’eixir del saló de plens, la meua total disposició a continuar col·laborant i treballant per a garantir el benestar de la seua filla, però no d’aquesta manera.

Des de la Regidoria d’Educació seguirem exigint a la Conselleria que execute, amb la màxima urgència, les obres compromeses al CEIP Mediterrània. I ho farem des de la lleialtat institucional però també des de la fermesa que mereix aquest cas.

Estic i estaré a disposició de totes les famílies de Xàbia, com he estat sempre, des del diàleg i el respecte i dins de les meues competències.