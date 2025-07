Un castell pres per la música i la cultura: més de 2.500 espectadors assistixen al gran festival de Dénia

El Festival de Música al Castell de Dénia va tancar ahir una nova edició amb les bones xifres de públic que any rere any han consolidat aquesta proposta cultural de l'estiu denier com un referent en l'àmbit de les músiques del món: prop de 2.500 persones han gaudit dels cinc concerts de Música al Castell 2025, protagonitzats pel valencià Miquel Gil, els cubans Septeto Naborí, els palentins El Naán, la gran Martirio i la Colla de la Federació Valenciana de Dolçaines i Tabals, en el tancament ahir en la plaça del Consell.

El magnífic escenari de Música al Castell / Levante-EMV

Els concerts de Miquel Gil (dimecres 23) i Martirio (dissabte 26) s'hi van acostar a l'aforament complet (800 cadires) amb l'assitència de 750 i 762 espectadors, respectivament.

Tambés s'hi van esgotar les invitacions per a l'actuació del Septeto Naborí (dijous 24), però la pluja va obligar a traslladar-la al Centre Social, on l'aforament va haver-se de reduir a les 400 persones.

Miquel Gil va oferir un gran concert / Levante-EMV

Al voltant de 400 assistents s'hi van reunir, ja de nou dalt del Castell, divendres 25, per a gaudir dels sons d'arrel de la banda El Naán, que va comptar amb l'actuació estelar del percussionista del grup Vetusta Morla, David García, 'El Indio'.

Dolçaines i tabals

I ahir diumenge, com ja és tradició, les dolçaines i els tabals van acomiadar el festival, en aquesta ocasió de la mà de la Federació Valenciana de Dolçaines i Tabals, que va fer un recorregut per la història i les peces guanyadores del Concurs de Composició per a Dolçaina i Percussió "Música al Castell".