Otra sentencia tumba las injerencias del Consell en el urbanismo de Dénia

Los tribunales han frenado en seco una nueva injerencia de la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en el urbanismo de Dénia. Lo ha desvelado la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, del PSPV. Hace unos días el gobierno local (socialistas y Compromís) ya denunció que el Consell intentaba "reventar" el plan estructural para imponer el "pelotazo".

Ahora la concejala ha hecho público que una segunda sentencia "le ha parado los pies a la conselleria y ha dejado claro que las competencias en materia de urbanismo en Dénia son del ayuntamiento". Ripoll ha recordado que denunciaron que el Consell estaba pactando con los promotores edificabilidades que sobrepasaban las contempladas en el plan estructural. Esos acuerdos se hacían a espaldas del ayuntamiento. Los propietarios obtenían más edificabilidad a cambio de retirar el contencioso contra el planeamiento urbanístico. "El primero de estos 'acuerdos transaccionales ('tú me retiras el recurso contra el plan general y yo te dejo construir más') ya lo había tumbado el TSJ", ha subrayado Ripoll.

Competencia municipal

La concejala de Territorio ha señalado que la sentencia recalca que la ordenación estructural es competencia del ayuntamiento y que no se pueden hacer tejemanejes (acuerdos transaccionales) en las funciones públicas de ordenación territorial y urbanística.

"Ahora lo que ya no sé es si sentirme más sorprendida por la 'intentona' fallida de la conselleria de 'clavar cullerada' en nuestro planeamiento (creo que eso ya no sorprende a nadie) o por el hecho de que toda una conselleria de Urbanismo no sepa de quien son las competencias en la materia", ha advertido la responsable municipal.