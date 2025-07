Joel Crespo Pinna, guanyador del Premi d'Investigació Roc Chabàs amb el treball "Dénia, de la pansa i el joguet al turista'

El Premi d'Investigació Roc Chabás "Ciutat de Dénia", que concedeix l'Arxiu Municipal, ja te guanyador de l'edició de 2025: Joel Crespo Pinna, per la seua proposta d'estudi titulada "Dénia, de la pansa i el joguet al turista".

El jurat, format per Raúl Garcia de la Reina, regidor de Cultura; Maite Simón, editora de Publicacions de la Universitat de València; Joan Carles Cambrils, doctor i professor d’Economia Aplicada de la Universitat Politècnica de València i especialista en Turisme; Joan Ivars, doctor en Filologia i membre de la Societat d’Onomàstica; i Rosa Seser, arxivera municipal de Dénia, es va reunir ahir i va decidir premiar amb els 4.000 euros de dotació del guardó aquesta proposta, "un interessant projecte que planteja revisar la història econòmica de Dénia, des de la indústria de la pansa fins a la del joguet, com a base per a abordar els temps més actuals, en què el turisme ha esdevingut la indústria més potent de la ciutat".

Joel Crespo Pinna és un jove denier graduat en Economia per la UNED i màster en Història Econòmica de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona amb el treball "L’economia de Dénia durant la Guerra Civil (1936-1939)". Formació que ha completat recentment amb una estada investigadora a la Universitat d’Estocolm.

El Premi d'Investigació Roc Chabás "Ciutat de Dénia" és biennal. L'actual guanyador haurà de lliurar l'estudi final abans del 30 de setembre de 2026 per a procedir a la seua edició.

Beca des de 1997

El Premi Roc Chabàs continua amb la tradició de la Beca d’Investigació que l'Arxiu de Dénia convoca des de 1997 i que ha permés l'edició de 13 treballs "que han aportat nous coneixements sobre la nostra ciutat". Entre uns altres, títols tan destacats com "Dénia, ciutat de cine", d’Antoni Reig i Miquel Crespo; "Els joguets de Dénia: un segle d’activitat industrial", de Charo Cabrera i M. Teresa Carrió; "El puerto de Dénia y el destierro morisco", de Manuel Lomas; i "L’arquitectura militar abaluartada a la ciutat i el castell de Denia. XVI-XIX", de Josep Ivars.

Actualment està en preparació per a ser editat el treball premiat l'any 2023: "Diana desenterrada. Marc Antoni Palau i la història de Dénia", de Rodrigo Blázquez.