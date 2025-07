Nou Casal Jove: els joves de Dénia pinten molt (i molt bé)

La Regidoria de Joventut de Dénia ha presentat aquest matí el nou Casal Jove, un espai situat en les instal·lacions de Joventut (ronda Muralles, 42) que naix pensant a oferir a la joventut deniera un lloc per a la participació, el desenvolupament, la creativitat i la diversió. Alhora s’han anunciat les activitats programades el 9 d’agost pròxim, Dia Internacional de la Joventut.

El regidor de Joventut, Valen Alcalà, ha destacat la importància d’aquesta doble cita: “No només celebrem el Dia de la Joventut, sinó que compartim amb molta il·lusió l’obertura del Casal Jove, que començarà a caminar amb una programació dinàmica i participativa al mes de setembre. És una aposta clara per garantir que les persones joves tinguen un espai propi on créixer, relacionar-se i desenvolupar-se amb llibertat i seguretat”.

L’equip de Joventut, amb la implicació directa dels corresponsals joves i del personal tècnic, ha treballat per a crear un projecte viu, pensat per i amb la joventut de Dénia.

Els murals donen vida al nou espai / Levante-EMV

El Casal Jove està destinat a joves d’entre 12 i 30 anys i es distribuirà en diferents espais d’activitats, segons ha explicat Eva Cambrils, dinamitzadora del departament de Joventut. S’hi habilitarà una zona d’estudi, una altra d’oci, un espai de lectura i un de jocs de taula, billars i futbolins. També, a petició del jovent, es deixarà un espai on els joves puguen expressar la seua creativitat artística.

El Casal Jove estarà obert a les vesprades, de dilluns a dissabte, amb activitats gratuïtes que aniran programant-se diàriament. A més, Cambrils ha assenyalat que serà una programació dinàmica, “que anirem variant segons la demanda”.

Música i diversió per al Dia de la Joventut

La celebració del Dia de la Joventut s’avança enguany al dissabte 9 d’agost per a no coincidir amb les festes de Moros i Cristians. Les activitats es repartiran entre l’exterior i l’interior del Casal Jove i estan pensades per a un públic jove, divers i amb ganes de passar-ho bé.

De 17.00 a 19.30 hores, es realitzaran activitats aquàtiques: inflables refrescants, jocs d’aigua i dinàmiques lúdiques. Es recomana portar tovallola, banyador i calçat antilliscant. De 19.30 a 22 hores, entrarà en funcionament la Zona Arcade i Gaming a l’interior del Casal Jove, amb videojocs arcade, consoles retro, tornejos i simuladors. Els tornejos seran de pinball i hi haurà premis per al primer, segon i tercer lloc.

I per a finalitzar, de 22.30 a 01.30 hores, les persones assistents podran ballar en la discomòbil amb DJ en directe i barra 0,0 on se serviran begudes sense alcohol.

El regidor de Joventut, Valen Alcalà / Levante-EMV

Art jove per a transformar l’espai

La Regidoria de Joventut ha organitzat, a més, una activitat especial d’art jove que consisteix en la restauració de murals en les façanes de l’edifici de Joventut i el concurs de muralisme urbà.

El dijous 7 d’agost tindrà lloc la jornada de recuperació i posada en valor dels murals que decoren la façana de l’edifici de la ronda de les Muralles, 42. Es planteja com una jornada col·lectiva d’implicació artística i comunitària en la transformació de l’espai.

I els dies 8, 9 i 10 d’agost, els artistes guanyadors del Concurs de Muralisme urbà convocat per la regidoria pintaran els cinc murals interiors i exteriors projectats al nou Casal Jove i a l’edifici de Joventut. Segons ha explicat el regidor, Valen Alcalà: “Aquest concurs ha obtingut enguany una extraordinària participació i els joves artistes guanyadors pintaran estos cinc espais a l’interior i a l’exterior de les instal·lacions, la qual cosa suposa una manera simbòlica i visual d’anar donant identitat al nou espai”.

Estes activitats, ha afegit, pretenen implicar a la joventut local en la construcció del seu futur espai de trobada i anticipen la inauguració oficial del Casal Jove que es farà a setembre.

El Casal Jove: una aposta pel present i el futur de la joventut

El Casal Jove obrirà oficialment les seues portes al setembre i oferirà una programació estable al llarg de l’any, amb tallers, jocs, activitats formatives, micro obert i moltes altres propostes impulsades des de la pròpia joventut.

“El Casal Jove és molt més que un edifici: és una resposta concreta a les necessitats d’esta generació. Amb aquest espai, volem combatre l’aïllament social, fomentar alternatives d’oci saludable, impulsar la creativitat i garantir la igualtat d’oportunitats”, ha afirmat Valen Alcalà. “Apostem per fomentar espais d’escolta, acompanyament i creació de talent per als joves. Amb el Casal Jove, Dénia fa un pas més endavant”.