Los pescadores de Xàbia avisan del impacto de los fondeos masivos: "Las anclas están maltratando nuestro gran tesoro, el 'alguer' de posidonia"

Otro verano de fondeos masivos. Y todavía, en el último día de julio, no se han colocado las boyas ecológicas de amarre. Las embarcaciones de recreo arrojan el ancla y dañan los fondos marinos y las praderas de posidonia oceánica. Xàbia se enfrenta a la oleada imparable de la náutica deportiva. Cientos de lanchas, yates y veleros fondean en la costa de la Cala Blanca y la Sardinera, el Cap Negre o En Caló. Los pescadores hablan de "tsunami" de embarcaciones y advierten de que se ha dado "un gran paso atrás" al retrasarse tanto la puesta en marcha de medidas para mitigar el impacto del turismo náutico en los ecosistemas marinos.

"El 'alguer' de posidonia es nuestro gran tesoro", afirma el vicepresidente segundo de la cofradía de Xàbia, Amadeu Ros. "Estamos viendo gran cantidad de posidonia arrancada por las anclas y flotando en el mar. A los marineros nos duele el daño que se le está haciendo a esta planta marina. Urge dar una solución a este 'tsunami' de embarcaciones de recreo", añade Pepe Serrat, uno de los últimos pescadores artesanales de Xàbia.

Alfons Padilla

Amadeu Ros es consciente de que el ayuntamiento se ha visto maniatado. La autorización de la Dirección General de Costas (depende del ministerio para la Transición Ecológica) llegó el 1 de julio. El consistorio ha tenido que correr para licitar la colocación de las boyas ecológicas de fondeo. A estas alturas de verano, aún no se ha podido contratar a la empresa que instale las boyas en un litoral, el de Xàbia, que sufre la mayor presión de la náutica de recreo de toda la Comunitat Valenciana.

"El gran problema es el centralismo de Madrid. Todo tiene que pasar por Madrid. Pedimos que la gestión de las boyas sea municipal o, al menos, comarcal. Esta cuestión de los fondeos se debe abordar desde la proximidad. En Formentera, la gestión de los campos de boyas la realiza el Consell Insular".

El vicepresidente segundo del Pòsit de Xàbia advierte que las praderas no se regeneran de un día para otro. "El 'alguer' tardará años y años en recuperarse". Subraya que las boyas de amarre son básicas para evitar que las anclas dañen los fondos marinos. "Y es una infraestructura turística que vale dinero y que implica faena. Quizá ha llegado el momento de establecer un sistema de reserva y una tasa de fondeo".

Mientras, Pepe Serrat pide a la náutica deportiva respeto a los marineros. "Este verano nos han pasado situaciones incluso peligrosas. Estábamos calando la red y un velero venía cara a nosotros. No se desviaba. Tocamos la bocina y no había forma. Al final, a grito pelado, logramos que se dieran cuenta y viraron de golpe. Creo que hasta que no pase una desgracia no se tomarán medidas serias".

Este marinero insiste en que "la posidonia es un bien común, y los fondeos masivos la están maltratando".

Los arribazones de posidonia de la playa del Arenal que ha sacado el último temporal / A. P. F.

"Es un orgullo ver la posidonia en las playas; no debería retirarse"

Amadeu Ros subraya que los arribazones de posidonia que el último temporal ha sacado a las playas demuestran "la buena salud de nuestro mar". "La posidonia no se debería retirar de las playas. Debería dejarse. Es como la hojarasca de los bosques. Para nosotros es un orgullo ver esos montones de 'alga'. Constatan que nuestro mar está vivo y es rico en biodiversidad".

Los pescadores también lamentan la permisividad que hay con las motos de agua. "Están entrando en las cuevas marinas. Ya en mayo había motos a todo trapo por el litoral de Xàbia", advierte Pepe Serrat.