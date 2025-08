"Los incendios y los accidentes no saben de mojones ni lindes": la "ilimitada" colaboración de los bomberos de la Safor y la Marina Alta

Las fronteras son puntos muertos. En las emergencias, no puede pasar eso de "el uno por el otro y la casa por barrer". "Los incendios o los accidentes no entienden de mojones ni de lindes", ha subrayado hoy el diputado de València de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell. Mientras, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha asegurado que, aunque ya existe una fluida colaboración, es importante plasmarla en un convenio y mejorar la coordinación en las emergencias que se dan en las comarcas limítrofes de la Marina Alta y la Safor y el Comtat y la Vall d'Albaida.

En este territorio, el "rovellet" de les Comarques Centrals valencianes, eso de las provincias siempre ha sido muy difuso. Pero la frontera administrativa es la que es y no debe convertirse en un muro (las barreras burocráticas son más tozudas que las geográficas) a la hora de hacer frente a las emergencias.

Toni Pérez y Avelino Mascarell se dan la mano y, entre ellos, el conseller de Emergencias / A. P. F.

Toni Pérez y Avelino Mascarell han firmado hoy en el parque de bomberos de Dénia un convenio para definir bien la colaboración de los consorcios de bomberos de Alicante y València. Ha asistido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

"La coordinación es muy necesaria. Se da. Ahora, además, está respaldada por este acuerdo. Deseo, eso sí, que en este mes de agosto no sea necesario aplicar este protocolo", ha manifestado Toni Pérez, que ha subrayado que regular esta colaboración permitirá una respuesta "más inmediata y más rápida". Ha coincidido en que quizá la emergencia más recurrente en este territorio que traspasa fronteras es la de los incendios forestales (el de Vall d'Ebo de agosto de 2023, por ejemplo, se propagó por las montañas de la Marina Alta y el Comtat y estuvo en un tris de saltar a la Safor), "pero también tenemos la AP-7 y la N-332 y hay accidentes y nos debemos coordinar para llegar lo más rápido posible".

El diputado de València se ha declarado "muy satisfecho" por este convenio que estrecha la colaboración de los consorcios de Alicante y València. Ha destacado la importancia de "trabajar de manera conjunta".

Más celeridad

Mientras, el conseller también ha recalcado que ahora se ganará en "celeridad" a la hora de atender las emergencias que ocurren en las zonas limítrofes.

La colaboración entre los bomberos de los parques de Dénia y Gandia es "ilimitada" (no hay límites ni fronteras). Este acuerdo "borra" una frontera administrativa que no tiene ningún sentido en emergencias que afectan a la Marina Alta y la Safor. El linde no debe separar, sino servir para unir esfuerzos y fortalecer la colaboración.