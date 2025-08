Pedreguer torna a fer cooperació internacional a Palestina

L’Ajuntament de Pedreguer, a través del Fons Valencià per la Solidaritat, participarà en un projecte de cooperació internacional destinat a mitigar els efectes que està sofrint la població de la franja de Gaza com a conseqüència del genocidi que està perpetrant Israel.

La situació a Palestina és alarmant: milers de persones viuen en condicions d’extrema precarietat, amb accés limitat a aliments, aigua potable, medicaments i altres recursos essencials. La població, especialment els infants, les persones grans i les famílies desplaçades, enfronta diàriament els efectes devastadors d’un context marcat per la violència, el bloqueig i la manca d’infraestructures bàsiques. Aquesta crisi humanitària ha deixat centenars de milers de persones en una situació de vulnerabilitat extrema, amb necessitats urgents que requereixen una resposta internacional immediata.

Així, l’Ajuntament de Pedreguer reafirma el seu compromís amb la solidaritat internacional amb una nova contribució de 1.000 euros a un projecte de cooperació coral a Palestina, desenvolupat en col·laboració amb l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina (UNRWA). Aquesta iniciativa té com a objectiu principal proporcionar aliments i elements bàsics per a la vida a la població palestina, que actualment pateix una de les crisis humanitàries més greus dels darrers temps.

El projecte, liderat per UNRWA, busca alleujar el patiment de les comunitats més afectades, garantint que tinguen accés a recursos imprescindibles per a la seua supervivència i dignitat.

"No ens podíem creuar de braços"

El regidor de solidaritat de l’Ajuntament de Pedreguer, Ferran Lloret Morell, ha remarcat que “davant les greus atrocitats que està cometent Israel contra el poble palestí, sent espectadors del genocidi televisat, pels drets humans de la gent que viu a Palestina, no ens podíem creuar de braços i hem decidit ajudar a les víctimes del genocidi”.