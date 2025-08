Denuncia archivada: un concejal de Teulada permanece arrestado un día al acusarlo su exmujer de violencia de género

La Guardia Civil arrestó el pasado viernes al concejal de Teulada Héctor Morales, del grupo independiente EME, después de que su exmujer (llevan año y medio divorciados y tienen siete hijos en común, cinco de ellos todavía menores de edad) lo denunciara por violencia de género. Sostuvo, según ha podido saber este diario, que había sufrido maltrato ya cuando eran novios y durante todos los años de matrimonio. Afirmó que Morales llegó a golpearla con el palo de una escoba. Ninguno de estos supuestos episodios que denunció son recientes. Se divorciaron en 2024 y, desde entonces, la exesposa reside fuera de Teulada. Morales tiene la guarda y custodia de los hijos.

Los agentes arrestaron al concejal, que contactó de inmediato con su abogado. Permaneció detenido, según ha podido saber este diario, durante un día (hizo noche en el cuartel). El juicio rápido tuvo lugar este lunes y la magistrada, tras pedirlo el Ministerio Fiscal, archivó la denuncia. También rechazó la petición de la denunciante de establecer medidas de protección al "no concurrir los resquisitos que la justifiquen". La jueza consideró que "no existe un riesgo objetivo" que motive establecer medidas cautelares de protección. También concluyó que la supuesta víctima "no había acreditado la perpetración" del supuesto maltrato continuado en el ámbito doméstico que aseguraba haber sufrido durante los años de relación con su ahora exmarido. El abogado de Morales insistió en que la denuncia era falsa y que la denunciante perseguía un "interés espurio".

Este diario ha llamado reiteradas veces al concejal Héctor Morales para recabar su opinión sobre la denuncia. Morales no ha contestado a las llamadas ni a los mensajes de wasap.