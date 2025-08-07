Se accidenta en su casa en Xàbia y permanece 15 horas tirada en el suelo hasta que la rescatan
Los bomberos han entrado por el balcón tras avisar familiares y vecinos de que no podían contactar con la mujer
Una mujer ha permanecido tirada en el suelo de la cocina de su casa en Xàbia unas 15 horas tras sufrir un accidente doméstico (una posible fractura de cadera) y no poder moverse ni pedir ayuda. La mujer tiene unos 50 años y está delicada de salud. Vive sola. Sus familiares y vecinos han avisado tras pasar horas sin poder contactar con ella.
Han acudido los bomberos, la Policía Local y la Cruz Roja. El edificio está en la avenida Juan Carlos I. Los bomberos han desplegado la autoescalera y han entrado en la vivienda por el balcón. Han hallado a la mujer tirada en el suelo. Estaba deshidratada. Los sanitarios de la Cruz Roja la han atendido en un primer momento. Se ha avisado a un equipo médico del SAMU, que ha estabilizado a la accidentada y la ha trasladado al hospital de Dénia.
