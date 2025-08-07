Sin boyas de fondeo también en el Portet de Moraira: "Se está causando un daño irreparable en la pradera de posidonia"

El retraso en colocar las boyas ecológicas de fondeo va más allá de Xàbia. También en Moraira, en concreto en la playa del Portet, las embarcaciones están tirando el ancla sobre el lecho marino. No hay boyas de amarre. La dirección general de Costas (ministerio para la Transición Ecológica) ha dado este año muy tarde las autorizaciones para desplegar los campos de boyas (al ayuntamiento de Xàbia llegó el 1 de julio).

Si el litoral de Xàbia sufre una gran presión de la náutica deportiva (en la Cala Blanca, la cala de la Sardinera, el Cap Negre, en Caló o la Granadella fondean cientos de embarcaciones), no le va muy detrás el Portet de Moraira. En esta ensenada, también buscan socaire las embarcaciones de recreo.

La junta vecinal de Moraira ha enviado al Ayuntamiento de Teulada Moraira un escrito en el que le traslada su "preocupación y malestar ante el fondeo incontrolado que se produce a diario" en el Portet. Lamenta la falta de boyas de amarre. Y advierte de que las anclas están causando "daños irreparables en la pradera de posidonia".

El balizamiento que protege a los bañistas, desplazado

Otro problema es que los últimos temporales han desplazado el balizamiento que protege la zona de baño. Las boyas están ahora más cerca de la playa. Se ha estrechado el espacio para los bañistas y, mientras, las embarcaciones fondean más cerca de la playa.

En el Portet, la pradera de posidonia oceánica salta a la vista. Se ve desde la acera de la carretera que lleva a esta playa.

La junta vecinal ha pedido "con urgencia" que "se ubique correctamente" el balizamiento y que se coloquen boyas de fondeo para "proteger los ecosistemas marinos".

Por tanto, el retraso en desplegar los campos de boyas que evitan que las embarcaciones arrojen el ancla y dañen el lecho marino, sobre todo las fanerógamas (Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa) no es exclusivo de Xàbia. En Moraira también cunde la preocupación por el impacto que los fondeos masivos de este verano pueden tener en la biodiversidad marina.