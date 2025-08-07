Sin boyas de fondeo también en el Portet de Moraira: "Se está causando un daño irreparable en la pradera de posidonia"
La junta vecinal traslada al ayuntamiento su malestar por los "fondeos incontolados" y exige que se coloque correctamente el balizamiento desplazado por el último temporal
El retraso en colocar las boyas ecológicas de fondeo va más allá de Xàbia. También en Moraira, en concreto en la playa del Portet, las embarcaciones están tirando el ancla sobre el lecho marino. No hay boyas de amarre. La dirección general de Costas (ministerio para la Transición Ecológica) ha dado este año muy tarde las autorizaciones para desplegar los campos de boyas (al ayuntamiento de Xàbia llegó el 1 de julio).
Si el litoral de Xàbia sufre una gran presión de la náutica deportiva (en la Cala Blanca, la cala de la Sardinera, el Cap Negre, en Caló o la Granadella fondean cientos de embarcaciones), no le va muy detrás el Portet de Moraira. En esta ensenada, también buscan socaire las embarcaciones de recreo.
La junta vecinal de Moraira ha enviado al Ayuntamiento de Teulada Moraira un escrito en el que le traslada su "preocupación y malestar ante el fondeo incontrolado que se produce a diario" en el Portet. Lamenta la falta de boyas de amarre. Y advierte de que las anclas están causando "daños irreparables en la pradera de posidonia".
El balizamiento que protege a los bañistas, desplazado
Otro problema es que los últimos temporales han desplazado el balizamiento que protege la zona de baño. Las boyas están ahora más cerca de la playa. Se ha estrechado el espacio para los bañistas y, mientras, las embarcaciones fondean más cerca de la playa.
En el Portet, la pradera de posidonia oceánica salta a la vista. Se ve desde la acera de la carretera que lleva a esta playa.
La junta vecinal ha pedido "con urgencia" que "se ubique correctamente" el balizamiento y que se coloquen boyas de fondeo para "proteger los ecosistemas marinos".
Por tanto, el retraso en desplegar los campos de boyas que evitan que las embarcaciones arrojen el ancla y dañen el lecho marino, sobre todo las fanerógamas (Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa) no es exclusivo de Xàbia. En Moraira también cunde la preocupación por el impacto que los fondeos masivos de este verano pueden tener en la biodiversidad marina.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- Lluvia y desbandada en la playa del Arenal de Xàbia y cinco playas cerradas en Dénia por el temporal
- Dénia cierra tres playas por contaminación de aguas fecales
- Hallan muerto a un conductor dentro de su coche volcado en Pedreguer días después del accidente
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia