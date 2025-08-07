COMUNICADO
Comunicado de la Xarxa de Dones de Teulada Moraira sobre la denuncia al concejal Héctor Morales por violencia de género
"Las feministas sabemos que la violencia de género no siempre deja marcas físicas y que la justicia no siempre cree a las víctimas al considerar que su palabra no es suficiente, lo que contribuye a su revictimización"
Xarxa de Dones Teulada Moraira
Desde la Xarxa de Dones Teulada Moraira queremos apoyar a la compañera que ha denunciado por violencia de género al concejal de EME del Ayuntamiento de TeuladaMoraira, Héctor Morales Puigcerver. La sentencia no es firme, lo que significa que la mujer violentada puede interponer recurso y seguir defendiendo su causa. Cuando una mujer denuncia un acto violento, ésta debe ser apoyada porque hacerlo, no es fácil, ya que la justicia y la interpretación de las leyes, todavía hoy, son patriarcales. Además desde la Xarxa de DonesTeulada Moraira, queremos recordar que la puesta en libertad del concejal sin medidas cautelares se ha producido por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito que dio origen al procedimiento. Las feministas sabemos que la violencia de género no siempre deja marcas físicas y que la justicia no siempre cree a las víctimas al considerar que su palabra no es suficiente, lo que contribuye a su revictimización.
#Mónicayosítecreo
Adhesiones
Xarxa dones Teulada Moraira; Grup dones Alanna València; MATRIA Dénia; Dones Cabal Pego; Grup de dones No + violència Verger; Grup Mujeres por la Igualdad Calp; Júlia González Maíllo, ex alcaldesa de Pedreguer; Maria Llobell, feminista; Irene Ballester Buigues, feminista; Xarxa de Dones Marina Alta, y PFAC.
