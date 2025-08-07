Llega por fin la sombra a la playa de Calp: empiezan a colocar hamacas y toldos

Llega la sombra. Por fin. Es pleno agosto y los bañistas que iban a la play del Arenal-Bol de Calp con sus hamacas y sombrillas se torraban al sol. Hoy se ha iniciado la instalación en esta playa de los servicios de hamacas y toldos tras la adjudicación definitiva por parte del ayuntamiento a la mercantil SEAWOLF TEAM, S.L. por un canon anual de 280.000 euros. Esta semana se está llevando a cabo el balizamiento de las zonas donde se ubican estos servicios que estarán en funcionamiento en ambas playas el 12 de agosto. La instalación de estos servicios de playa se ha retrasado por varios recursos administrativos interpuestos por distintas empresas licitadoras.

Tras la resolución de los recursos de reposición interpuestos por los distintos licitadores en el procedimiento de adjudicación, se realizó una primera propuesta de adjudicación. Sin embargo el licitador propuesto como adjudicatario de la explotación no aportó la documentación requerida así como la garantía definitiva por lo que se entendió que retiraba su oferta por no acreditar su solvencia técnica y desde Contratación se propuso un nuevo adjudicatario que es el que finalmente prestará el servicio.

Seawolf Team ofertará los servicios de toldos y hamacas durante cuatro temporadas. Como novedad esta mercantil ofrece personal de educación ambiental para realizar campañas de concienciación a pie de playa.

Ademá,s este año cambia la estética de los servicios de manera que las hamacas, un total de 900 unidades, serán de color arena, más acorde con el medio, y los toldos, un total de 700 unidades, serán de fibra natural .