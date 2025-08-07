Se precipita de 5 metros al intentar bajar a una cala del Penyal d'Ifac de Calp

El bañista, que se golpeó con las rocas la cabeza, el pecho y la espalda, fue evacuado en la nueva embarcación de la Policía Local

Un agente se lanzó al agua para socorrer al herido

Los sanitarios, socorristas y policías locales atienden al herido

Los sanitarios, socorristas y policías locales atienden al herido / Levante-EMV

Teresa Andreu

Calp

Las calas paradisíacas son a veces peligrosas. Del paraíso al infierno hay un paso, un mal paso. Un varón de 60 años fue rescatado en Calp ayer miércoles a mediodía tras caer al mar cuando intentaba descender a una cala desde una zona rocosa del Penyal d’Ifac. En la operación ha participado la nueva Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima de la Policía Local de Calp (UVIM), que, tras recibir un aviso del 112, se dirigió a las inmediaciones del Penyal y logró localizar al herido.

Caída de 5 metros

Una vez fondeada la embarcación, uno de los agentes se lanzó al agua para socorrerlo, mientras el otro permaneció a bordo dirigiendo la maniobra. El afectado, que sufrió golpes en la espalda, el pecho y la cabeza, manifestó haber sufrido una caída de aproximadamente cinco metros de altura al intentar descender a una cala.

En la evacuación del herido intervinieron, ademas de diversos agentes de la Policía Local de Calp, bomberos, servicios sanitarios, un socorrista de la empresa EULEN e incluso un aficionado al paddle surf que se encontraba en la zona.

