Arde un coche en el Camí del Rebaldí de Xàbia

Un coche se ha prendido fuego esta mañana en el Camí del Rebaldí de Xàbia. El vehículo ha quedado en una cuneta junto a la que hay un muro que separa la masa forestal. No obstante, urgía apagar rápidamente las llamas y evitar que prendieran en la vegetación y pudieran propagarse a las pinadas del Rebaldí, que es una partida con bastante densidad forestal.

Los agentes han utilizado una manguera que les ha proporcionado un vecino / Policía Local de Xàbia

Han llegado con rapidez varias patrullas de la Policía Local. Los agentes han contenido las llamas con extintores. También han podido utilizar una manguera que les ha proporcionado el dueño de un chalé próximo. Mientras, han llegado los bomberos del retén de Xàbia y han sofocado el fuego con rapidez.

Los bomberos han terminado de sofocar las llamas / Policía Local de Xàbia

Máxima celeridad

Que el Consorcio de Bomberos de Alicante tenga en verano un retén en este municipio, donde hay mucha masa forestal y también se dan incendios urbanos (uno de los últimos el que desató en un garaje y calcinó dos coches) es crucial para extinguir con toda la celeridad posible un incendio.

El coche ha sufrido importantes daños, sobre todo en la parte delantera del motor.