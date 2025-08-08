Arde un coche en el Camí del Rebaldí de Xàbia
Los bomberos del retén local han llegado con rapidez pero, mientras tanto, la policía ha contenido el fuego con extintores y una manguera
Un coche se ha prendido fuego esta mañana en el Camí del Rebaldí de Xàbia. El vehículo ha quedado en una cuneta junto a la que hay un muro que separa la masa forestal. No obstante, urgía apagar rápidamente las llamas y evitar que prendieran en la vegetación y pudieran propagarse a las pinadas del Rebaldí, que es una partida con bastante densidad forestal.
Han llegado con rapidez varias patrullas de la Policía Local. Los agentes han contenido las llamas con extintores. También han podido utilizar una manguera que les ha proporcionado el dueño de un chalé próximo. Mientras, han llegado los bomberos del retén de Xàbia y han sofocado el fuego con rapidez.
Máxima celeridad
Que el Consorcio de Bomberos de Alicante tenga en verano un retén en este municipio, donde hay mucha masa forestal y también se dan incendios urbanos (uno de los últimos el que desató en un garaje y calcinó dos coches) es crucial para extinguir con toda la celeridad posible un incendio.
El coche ha sufrido importantes daños, sobre todo en la parte delantera del motor.
