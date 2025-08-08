Arde un coche en el Camí del Rebaldí de Xàbia

Los bomberos del retén local han llegado con rapidez pero, mientras tanto, la policía ha contenido el fuego con extintores y una manguera

Los policías lanzan agua con una manguera al coche envuelto en humo

Los policías lanzan agua con una manguera al coche envuelto en humo / Policía Local de Xàbia

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Un coche se ha prendido fuego esta mañana en el Camí del Rebaldí de Xàbia. El vehículo ha quedado en una cuneta junto a la que hay un muro que separa la masa forestal. No obstante, urgía apagar rápidamente las llamas y evitar que prendieran en la vegetación y pudieran propagarse a las pinadas del Rebaldí, que es una partida con bastante densidad forestal.

Los agentes han utilizado una manguera que les ha proporcionado un vecino

Los agentes han utilizado una manguera que les ha proporcionado un vecino / Policía Local de Xàbia

Han llegado con rapidez varias patrullas de la Policía Local. Los agentes han contenido las llamas con extintores. También han podido utilizar una manguera que les ha proporcionado el dueño de un chalé próximo. Mientras, han llegado los bomberos del retén de Xàbia y han sofocado el fuego con rapidez.

Los bomberos han terminado de sofocar las llamas

Los bomberos han terminado de sofocar las llamas / Policía Local de Xàbia

Máxima celeridad

Que el Consorcio de Bomberos de Alicante tenga en verano un retén en este municipio, donde hay mucha masa forestal y también se dan incendios urbanos (uno de los últimos el que desató en un garaje y calcinó dos coches) es crucial para extinguir con toda la celeridad posible un incendio.

El coche ha sufrido importantes daños, sobre todo en la parte delantera del motor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
  2. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  3. La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
  4. La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
  5. Dénia cierra tres playas por contaminación de aguas fecales
  6. Hallan muerto a un conductor dentro de su coche volcado en Pedreguer días después del accidente
  7. La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
  8. Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia

Segundo rescate en tres días en aguas del Penyal d'Ifac de Calp: las olas lanzan contra las rocas a una pareja que hacía paddle surf

Segundo rescate en tres días en aguas del Penyal d'Ifac de Calp: las olas lanzan contra las rocas a una pareja que hacía paddle surf

Reforç de la Policia Nacional a Dénia amb motiu de l'Operació Estiu

Reforç de la Policia Nacional a Dénia amb motiu de l'Operació Estiu

Arde un coche en el Camí del Rebaldí de Xàbia

Arde un coche en el Camí del Rebaldí de Xàbia

La extraña sombra de las nuevas pérgolas de la costa del Primer Muntanyar de Xàbia

La extraña sombra de las nuevas pérgolas de la costa del Primer Muntanyar de Xàbia

Xàbia convoca el concurso literario “Relats de la Terra” para celebrar el 9 d’Octubre

Xàbia convoca el concurso literario “Relats de la Terra” para celebrar el 9 d’Octubre

Refuerzo de la Policía Nacional en Dénia con motivo de la "Operación Verano"

Refuerzo de la Policía Nacional en Dénia con motivo de la "Operación Verano"

Un gran porche para dar clases al aire libre y un comedor con cocina para elaborar menús de proximidad: así será el renovado colegio de Jesús Pobre

Un gran porche para dar clases al aire libre y un comedor con cocina para elaborar menús de proximidad: así será el renovado colegio de Jesús Pobre

Se accidenta en su casa en Xàbia y permanece 15 horas tirada en el suelo hasta que la rescatan

Se accidenta en su casa en Xàbia y permanece 15 horas tirada en el suelo hasta que la rescatan
Tracking Pixel Contents