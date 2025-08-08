La extraña sombra de las nuevas pérgolas de la costa del Primer Muntanyar de Xàbia

Las nuevas pérgolas del Primer Muntanyar de Xàbia, un tramo litoral en el que el Ministerio para la Transición Ecológica ha creado un sendero y ha renaturalizado (ha retirado acopios de tierra de años y más años), no es que den mucha sombra. Debajo están los bancos. Incluso cuando el sol está en su cénit y los rayos "caen" sobre la travesaños, la sombra es escasa y a rayas. Si estos elementos se han instalado para proteger de una insolación, no cumplen demasiado bien esta función.

Ahora se entiende que, cuando los trabajos estaban en marcha y se colocaron las pérgolas, los paseantes pensaran que eran puertas al mar (marcarían la entrada a las sendas) o "puerta torii", es decir, pórticos inspirados en los de los santuarios japoneses. Interpretar estos elementos como pérgolas que dieran agradable sombra era pelín descabellado. Sin embargo, son pérgolas. Eso sí, parecen responder más a un propósito ornamental que útil. La sombra que aportan es rara rara.

Sea como fuere, estas pérgolas y, en general, la renaturalización de la costa del Primer Muntanyar hubieran sido la sensación del verano en Xàbia si no se hubiera cruzado en su camino el velero de casi 19 metros que encalló hace ya dos semanas largas en este litoral. El velero, un imán para los turistas (las catástrofes y los naufragios tienen mucho tirón), le ha hecho sombra a las pérgolas.