Un gran porche para dar clases al aire libre y un comedor con cocina para elaborar menús de proximidad: así será el renovado colegio de Jesús Pobre

Una remodelación reivindicada desde hace años y que permitirá que el colegio Pare Pere de Jesús Pobre, construido en los años 60 (la fachada de ladrillo cara vista es típica de los edificios educativos de esa época), se adapte a las nuevas necesidades educativas. El emplazamiento es maravilloso: está junto al Pinaret. En el acceso, hay dos grandes chopos. Las obras iniciadas ahora dotarán al centro de un gran porche que permitirá dar clases al aire libre (una novedad pedagógica que ganó fuerza al volver a las aulas tras el confinamiento por la pandemia) y de cocina propia en el comedor. El alcalde de Jesús Pobre, Josep Fornés, ha subrayado que la cocina es esencial para elaborar menús de kilómetro 0 y reforzar en la escuela esa idiosincrasia de Jesús Pobre de pueblo con futuro rural y sanísimos productos de proximidad (cada casita tiene su huerta).

Las obras las han visitado los alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt, y de Jesús Pobre, la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, la concejala de Educación, Melani Ivars, y otros ediles, así como el redactor del proyecto, José Ricardo Alemany.

La remodelación sube a 750.000 euros, financiados por del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. Durarán un año. Los alumnos empezarán el curso en espacios municipales y en una antigua fábrica habilitada como aula.

Las obras también contemplan remodelar las aulas y cambiar ventanas y puertas.

El redactor del proyecto ha explicado que el reto era hacer un nuevo comedor y liberar el existente para destinarlo a aulas. El nuevo comedor, con capacidad para unos 40 alumnos, se construirá al fondo de la parcela, lindando con el vecino polideportivo, y tendrá, por fin, una cocina propia. Esta ha sido una de las demandas principales de las familias. "Se podrá preparar aquí mismo la comida con productos de kilómetro 0. Así seguimos la filosofía que tenemos en el Mercat del Riurau y en Jesús Pobre", ha destacado Josep Fornés.

La visita a las obras ahora iniciadas en el colegio de Jesús Pobre / A. P. F.

Otra novedad será el nuevo porche, que permitirá comunicar bien todo el centro protegiendo el alumnado de la lluvia y el sol. El porche se ha diseñado jugando con las alturas para permitir que en las aulas entre luz natural.

También se mejora la accesibilidad. Una rampa continua unirá todos los espacios educativos. El resto de trabajos consistirán básicamente en la pintura de la valla metálica perimetral, la reparación de fisuras en el muro, colocar pavimento de caucho en la zona de juegos, la renovación del alumbrado exterior y el cambio de toda la carpintería.

El colegio Pare Pere de Jesús Pobre se construyó en los años 60. El número de alumnos ha crecido en los últimos años. Ahora hay 75 alumnos de infantil y primaria distribuidos en cinco aulas.

Aulas en la biblioteca, el centro social y una fábrica acondicionada

Al menos durante el primer trimestre del nuevo curso y a petición del Consejo Escolar, el alumnado acudirá a clase en espacios municipales acondicionados por la Eatim (Jesús Pobre es una Entidad local menor). Los escolares de infantil tendrán sus aulas en la biblioteca y el cetro social y los de primaria irán a clase en una antigua fábrica ahora remodelada y que ha alquilado el ayuntamiento.

Ahora queda por iniciar las obras del último proyecto del Pla Edificant para Dénia: la construcción del nuevo centro de educación especial Raquel Payá.