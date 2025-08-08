Refuerzo de la Policía Nacional en Dénia con motivo de la "Operación Verano"

En el marco de la “Operación Verano”, la Policía Nacional continúa intensificando su labor preventiva con una mayor presencia policial en las calles de Dénia. El refuerzo aporta seguridad a los residentes y visitantes. Dénia está repleta de gente.

Esta actividad se enmarca dentro de la “Operación Verano”, puesta en marcha en toda la provincia desde el pasado mes de junio, consistente en un despliegue de seguridad, cuyo objetivo principal es proteger a turistas y residentes durante la temporada estival, usando para ello diversos medios y recursos para prevenir delitos.

Esta operación, que se incluye en el Plan Nacional “Turismo Seguro” incluye el refuerzo de efectivos por toda la provincia, con especial atención a las zonas turísticas, con lo que se pretende mejorar la atención ciudadana y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidente.

Una de las novedades implementadas este año es el reparto de pulseras identificativas gratuitas para menores, que será repartida por la Delegación de Participación Ciudadana, junto con otro material que contiene consejos de seguridad para turistas.

Los agentes se trasladarán durante estos días a diferentes puntos de la localidad, donde la afluencia de viandantes y turistas ha aumentado en estas fechas, tales como accesos a las playas, hoteles y vías principales de la localidad.

La “Operación Verano” en la provincia de Alicante fue presentada el pasado 11 de junio en Dénia con una exposición de medios de la Policía Nacional en la que participaron diferentes servicios y unidades con el fin de acercar a la ciudadanía la labor diaria de los agentes.