Segundo rescate en tres días en aguas del Penyal d'Ifac de Calp: las olas lanzan contra las rocas a una pareja que hacía paddle surf
Uno de los agentes de la Unidad Marítima se lanzó al agua para llegar hasta los bañistas y poder sacarlos de la escarpada costa
Segundo rescate en las rocas costeras del Penyal d'Ifac en apenas tres días. El oleaje lanzó contra las rocas a una pareja que hacía paddle surf. La joven sufrió contusiones en las piernas.
La Unidad de Vigilancia e intervención Marítima de Calp ha realizado esta mañana un nuevo rescate en la misma zona del Penyal d’Ifac donde el miércoles auxilió a un hombre que cayó en el mar mientras intentaba acceder a una cala. En esta ocasión, una pareja de turistas que practicaba paddle surf ha solicitado ayuda a los agentes, que estaban patrullando la zona, después de que una ola arrastrara uno de los dos contra las rocas y le causara heridas, sin posibilidad de abandonar el lugar por sus propios medios.
Un agente ha llegado nadando hasta los atrapados
Uno de los dos agentes se ha lanzado en el mar para rescatar a los dos bañistas y llevarlos hasta la embarcación, mientras que el otro agente se ha quedado controlando la embarcación por tratarse de una zona rocosa. La turista accidentada presentaba contusiones en las piernas por la colisión con las rocas.
