Xàbia convoca el concurso literario “Relats de la Terra” para celebrar el 9 d’Octubre

Con motivo de la celebración del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Xàbia, a través de la concejalía de Cultura y Promoción Lingüística, ha lanzado la primera edición del concurso de relatos cortos en valenciano titulado “Relats de la Terra”, una propuesta que nace con el objetivo de fomentar la creatividad literaria y reforzar el uso de la lengua valenciana.

El certamen se dirige a todas aquellas personas mayores de 16 años, quienes podrán presentar una única obra original e inédita, escrita íntegramente en valenciano. Los textos, con una extensión de entre 3 y 5 páginas, deberán incluir elementos, hechos o referencias vinculados a la identidad, cultura o historia valencianas.

El plazo para presentar las obras se abrirá el próximo miércoles 6 de agosto y permanecerá abierto hasta el 9 de septiembre. Los relatos deberán enviarse en formato PDF, a través del trámite habilitado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento ( https://xabia.sedelectronica.es ), acompañados de la documentación requerida según las bases.

Los textos se presentarán bajo pseudónimo, garantizando el anonimato durante el proceso de evaluación, y serán valorados por un jurado compuesto por miembros del Consell de Cultura, que tendrá en cuenta la calidad literaria, la adecuación de la trama, el uso del lenguaje y la originalidad del relato. El veredicto se hará público en octubre, coincidiendo con la programación cultural del 9 d’Octubre.

Premio de 500 euros

El relato ganador será premiado con 500 euros, y existe la posibilidad de que una selección de relatos finalistas sea publicada en un librito conmemorativo, contribuyendo así a dar visibilidad y difusión a las voces participantes.

“El valenciano es una parte esencial de lo que somos, y queremos seguir dándole voz desde la cultura, desde la literatura, y desde la participación activa de nuestra ciudadanía”, ha señalado la concejala de Cultura y Promoció Lingüística, Mavi Pérez.

Pérez ha querido destacar además el papel del Consell Municipal de Cultura, que ha participado activamente en la concepción y desarrollo del certamen. “Siempre he creído en un Consell cien por cien participativo, en el que las decisiones se construyen de forma colectiva y consensuada”, ha afirmado.

“Animo a todas las personas con inquietudes literarias a sumarse. Que no tengan miedo a escribir”, ha concluido la edil.

Las bases completas del certamen están disponibles en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Xàbia y se han publicado también en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP). Para más información, también se puede contactar directamente con el Departamento de Cultura.