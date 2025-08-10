Controlado el incendio de la falda del Montgó, en Xàbia

El fuego ha vuelto a amenazar el Montgó. Se ha declarado sobre las 16.30 horas un incendio en la vertiente sur de la montaña, en término de Xàbia. Se han tenido que desalojar dos chalés. Han llegando rápidamente los bomberos, Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil. El humo se sitúa en las espesas pinadas de la zona del Barranc del Migdia. Es un punto de difícil acceso. Ya se declaró hace un par de años un incendio en esta misma masa forestal, donde ahora hay muchos pinos secos y muertos.

La reacción ha sido rapidísima. El fuego ya está controlado. No obstante, en la zona permanecerá un retén de bomberos para evitar que los rescoldos puedan reavivarlo. Al final no ha sido necesario que intervinieran medios aéreos.

La respuesta ha sido inmediata. La vertiente sur del Montgó ha sufrido reiterados incendios en los últimos años. En seguida se ha activado la extinción.