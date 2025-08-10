Controlado el incendio de la falda del Montgó, en Xàbia

El fuego estaba metido en la espesa pinada del Barranc del Migdia y ha obligado a desalojar dos chalés

El humo del incendio al poco de originarse

El humo del incendio al poco de originarse / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El fuego ha vuelto a amenazar el Montgó. Se ha declarado sobre las 16.30 horas un incendio en la vertiente sur de la montaña, en término de Xàbia. Se han tenido que desalojar dos chalés. Han llegando rápidamente los bomberos, Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil. El humo se sitúa en las espesas pinadas de la zona del Barranc del Migdia. Es un punto de difícil acceso. Ya se declaró hace un par de años un incendio en esta misma masa forestal, donde ahora hay muchos pinos secos y muertos.

La reacción ha sido rapidísima. El fuego ya está controlado. No obstante, en la zona permanecerá un retén de bomberos para evitar que los rescoldos puedan reavivarlo. Al final no ha sido necesario que intervinieran medios aéreos.

La respuesta ha sido inmediata. La vertiente sur del Montgó ha sufrido reiterados incendios en los últimos años. En seguida se ha activado la extinción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
  2. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  3. La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
  4. La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
  5. Dénia cierra tres playas por contaminación de aguas fecales
  6. Hallan muerto a un conductor dentro de su coche volcado en Pedreguer días después del accidente
  7. La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
  8. Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia

Controlado el incendio de la falda del Montgó, en Xàbia

Controlado el incendio de la falda del Montgó, en Xàbia

Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice

Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice

Gran corrida de Algarra en Ondara

Gran corrida de Algarra en Ondara

Fiesta diversa e inclusiva: Dénia celebra la segunda edición del Diva Dénia Music Pride

Fiesta diversa e inclusiva: Dénia celebra la segunda edición del Diva Dénia Music Pride

¿Y para qué hay contenedores en Xàbia? Basura tirada aquí y allá

¿Y para qué hay contenedores en Xàbia? Basura tirada aquí y allá

Controlado el incendio en el Saladar de Xàbia, junto a la playa del Arenal

Controlado el incendio en el Saladar de Xàbia, junto a la playa del Arenal

Segundo rescate en tres días en aguas del Penyal d'Ifac de Calp: las olas lanzan contra las rocas a una pareja que hacía paddle surf

Segundo rescate en tres días en aguas del Penyal d'Ifac de Calp: las olas lanzan contra las rocas a una pareja que hacía paddle surf

Reforç de la Policia Nacional a Dénia amb motiu de l'Operació Estiu

Reforç de la Policia Nacional a Dénia amb motiu de l'Operació Estiu
Tracking Pixel Contents