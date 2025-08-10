Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice

Un bañista ha sufrido este mediodía profundos cortes en una pierna ocasionados por la hélice de una embarcación. Ha ocurrido en la cala de la Granadella de Xàbia. Los socorristas de la Cruz Roja han realizado la primera intervención y han contenido la hemorragia. Han pedido el apoyo del equipo médico del SAMU. Las heridas del bañista son graves. Los sanitarios y el médico lo han estabilizado.

Al mismo tiempo, se ha solicitado el traslado urgente. Se ha movilizado el helicóptero medicalizado. El SAMU aéreo ha aterrizado en las inmediaciones de la cala (en la zona alta, en principio, cerca de donde está el restaurante el Trovador). No estaba claro si se iba a trasladar al herido al hospital general de Alicante o a València. También han acudido varias patrullas de la Policía Local. Han marcado un punto de aterrizaje seguro para el helicóptero.

Otra imagen del SAMU aéreo / Levante-EMV

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.