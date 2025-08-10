¿Y para qué hay contenedores en Xàbia? Basura tirada aquí y allá

Basura aquí y allá. ¿Incivismo o ignorancia? Seguro que de todo un poco (o un mucho). La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, lanzó hace un par de semanas un bando para recordar que la basura hay que tirarla en los contenedores en horas muy concretas (la orgánica y la fracción resto entre las 21 horas y la medianoche) y que incumplir esta norma es sancionable. Arrojar la basura por la mañana o a mediodía provoca que los desperdicios empiecen a pudrirse y generen malos olores. Pero el problema más grave no parece ese. Más de un vecino, al toparse con bolsas de basura en las aceras, debajo de las papeleras, en contenedores de obra o en valiosos espacios naturales y paisajísticos como el mirador de la Creu del Portitxol, tiene la impresión de que hay quien ni se molesta en buscar un contenedor y arroja la basura donde le viene en gana.

Bolsas de basura encima y alrededor de las papeleras del mirador de la Creu del Portitxol / Levante-EMV

Esa negligencia, pereza y absoluta falta de civismo se endosa a los clientes de los alquileres turísticos. Están de paso. No conocen las normas de convivencia. Además, esa mala costumbre de dejar las bolsas debajo de las papeleras se da en zonas de Xàbia donde abunda el alquiler vacacional.

Un contenedor de restos de jardinería en el que los incívicos han tirado basura doméstica y enseres / A. P. F.

Mientras, las papeleras de calas y del citado mirador del Portitxol se llenan y los bañistas que se las encuentran repletas suelen dejar las bolsas tiradas fuera. No son capaces de llevarse la basura en el coche y tirarla en el primer contenedor que encuentren.

Bolc / A. P. F.

Además, lo de tener ahora en la vía pública un contenedor de escombros o de jardinería es tentar al incivismo. Allí también acaban residuos de todo tipo (basura orgánica e incluso enseres domésticos).

Lo que está comprobado es que la basura llama a la basura. Empieza un incívico tirando las bolsas en la acera y, al rato, ya hay una pila de residuos.

Y los contenedores vacíos

Los operarios de la basura, al encontrar bolsas fuera de los contenedores, piensan que quizá estos depósitos están llenos. No es así. Los abren y están vacíos. A ese extremo llega el incivismo. Hay quien ni siquiera se molesta en levantar la tapa del contenedor.

Así amanece el aparcamiento frente a una discoteca: los reiterados residuos del botellón / A. P. F.

Y en el catálogo de incivismo también figura el botellón. El «botellódromo» del aparcamiento situado frente a la discoteca Molí amanece repleto de basura. Al menos se evita que este sucia fiesta del botellón se desperdigue.