Calp retira el agua estancada y que genera malos olores en el barranco urbano de la calle La Niña

La calle La Niña de Calp está atravesada por un barranco. Aquí se juntan los cauces del Quisi y del Pou Roig, que desembocan en la playa del Arenal-Bol. Este tamo urbano del barranco, encauzado con marcos prefabricados instalados tras las inundaciones de 2007, está a una cota menor que la del mar y hay afloramientos del nivel freático. Se forman charcos. El agua estancada provoca malos olores.

Al mismo tiempo, en la desembocadura se acumula arena debido al efecto del oleaje y esa arena se concentra en el interior de los marcos provocando que el agua de las escorrentías de la lluvia se estanque y con altas temperaturas se produzca la generación de biofilm y malos olores .

Los trabajos de bombeo llevados a cabo esta mañana / Levante-EMV

Para evitar esos malos olores, pero también para minimizar la posible llegada de contaminación a la zona de baño (este año ya se ha tenido que prohibir el baño dos días en este tramo de playa), es necesario evitar la acumulación de agua estancada en el último tramo de los marcos de calle La Niña. De ahí que Aguas de Calpe cuente con una una arqueta de registro a los marcos, a la altura del vial entre los edificios Río y Costa Blanca, para poder acceder con las mangueras de los camiones cuba autoaspirantes. Esta misma mañana operarios de la empresa han llevado a cabo esta operación para retirar agua estancada en el cauce.

Aguas de Calpe dispone también de una instalación para poder conectar diversas bombas portátiles en el interior de los marcos y trasvasar el volumen acumulado hasta la red de saneamiento. Hay que tener en cuenta que el reducido nivel del agua en el interior de los marcos impide la colocación de bombas sumergibles de elevado caudal.

Evitar nuevos vertidos

El pasado viernes se celebró una reunión en el ayuntamiento en el que técnicos municipales y técnicos de Aguas de Calpe estudiaron diversas acciones que eviten posibles olores o vertidos. Tras la reunión se decidió que para maximizar la capacidad de bombeo, Aguas de Calpe procederá a la instalación de una bomba Godwin en superficie, así como a la implementación de las tuberías de aspiración, desde el interior de los marcos para su impulsión a la red de saneamiento municipal. La capacidad de la bomba Godwin, superior a 100 m3/h así como del diámetro de las conducciones a instalar, 110 mm, permitirán minimizar los tiempos de permanencia del agua estancada en el interior de los marcos.

Las actuaciones indicadas, junto con la vigilancia en continuo de la existencia de acumulaciones de agua en el último tramo de los marcos de calle La Niña, minimizarán tanto la posible generación de malos olores, así como la posible llegada de contaminación a la zona de baño.