Rescatado un bañista que ha sufrido una caída en el acantilado de la Cova dels Peixos de Benitatxell
Los bomberos lo han evacuado por tierra y los socorristas del Moraig han sacado por mar a su acompañante
Otro complicado rescate en el escarpado litoral de la Marina Alta. Un joven ha sufrido una caída en el acantilado del extremo sur de la cala del Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell. El bañista se ha accidentado cerca de la Cova dels Peixos.
El rescate se ha activado con rapidez. Los socorristas del Moraig (el servicio municipal lo presta SVS) han llegado por mar hasta el joven. Sufría lesiones en un brazo. También han participado la Policía Local y Protección Civil. Los bomberos han llegado por tierra a donde se hallaba el joven y un amigo que le acompañaba. Le han inmovilizado el brazo.
También ha acudido el helicóptero Alpha 01 del grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Pero, finalmente, al herido no se lo ha evacuado por aire (el helicóptero ha tenido que marcharse a otra intervención en el Montgó), sino por tierra. Había una vía bastante segura.
Mientras, los socorristas han sacado en la moto de agua al amigo que lo acompañaba.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Dénia cierra tres playas por contaminación de aguas fecales
- Hallan muerto a un conductor dentro de su coche volcado en Pedreguer días después del accidente
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia